Lorenzo: "Es todavía mejor que si hubiese ganado en Jerez"

Estoril (Portugal), 13 abr (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) ha reconocido que su primera victoria en MotoGP "es todavía mejor que si la hubiese conseguido en Jerez, pues allí era algo que podía esperar pero desde luego no me esperaba ganar aquí".

"Después de salir de boxes con el neumático que me habían montado me he sentido mal, pues me derrapaba un montón, pero afortunadamente en la segunda vuelta de reconocimiento ha ido todo mejor y después ha llegado la lluvia y quizás estábamos todos con un poco de miedo y esa ha sido una situación muy tensa", reconoce Jorge Lorenzo.

"No me acuerdo mucho de la carrera, sólo sé que he seguido a Valentino y Pedrosa y luego del adelantamiento a final de recta a Dani y después Valentino en la chicane", explica el doble campeón mundial español de los 250 c.c.

"Es la primera vez que consigo acelerar muy bien pues ni en 250 ni en los 125 c.c., en donde hacia un buen paso por curva, luego no podía seguirles en aceleración y se me escapaban, pero ahora lo he conseguido aguantando el rebufo de Dani y luego no ha sido nada fácil pasar a Valentino, sabía que iba a ser más difícil y al ver que también tenía problemas de neumáticos he visto que había que poner la mirada del tigre y pasar por donde fuera para escaparme", explicó Lorenzo sobre su adelantamiento a Rossi.

"Ambos son pilotos buenísimos -en alusión a Pedrosa y Rossi- con un talento e inteligencia fuera de serie, en algunas carreras van delante nuestro pero en otras podemos batirlos como ha sido hoy el caso", indicó Lorenzo.

"Nuestro objetivo sigue siendo terminar el año entre los cinco o seis primeros pero es una satisfacción que la primera vez que me pongo líder de una carrera la gano y también me pongo al frente del campeonato", comenta satisfecho el piloto de Mallorca.