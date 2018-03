Motociclismo/GP Portugal.- Olivé (Derbi): "No he escogido la táctica adecuada"

13/04/2008 - 18:53

El piloto español Joan Olivé (Derbi), que terminó en segunda posición en 125cc en el Gran Premio de Portugal, indicó tras la finalización de la carrera que se adjudicó el italiano Simone Corsi (Aprilia) que "estaba preparado" para ganar, pero que se equivocó en la "táctica" que utilizó en pista.

ESTORIL (PORTUGAL), 13 (EUROPA PRESS)

"Creo que estaba preparado para ganar, pero quizás no he escogido la táctica adecuada. Al ver que nos habíamos quedado solos con Simone Corsi le he dejado pasar, para que también mostrara sus cartas", señaló Olivé.

Asimismo, el piloto de Tarragona comentó que en la última vuelta Corsi se le había "escapado" y no ha podido "cogerle", pero que a pesar de esto, está "muy contento" con el segundo puesto de hoy y con "el tercero" en el Campeonato del Mundo.

Por último, Olivé agradeció "el gran trabajo" realizado durante todo el fin de semana por su equipo y manifestó que se siente "muy fuerte" y que acabará "ganando".