Pedrosa: "La segunda plaza es buena posición y estamos contentos"

Estoril (Portugal), 13 abr (EFE).- El español Daniel Pedrosa (Honda RC 212 V) comentó tras acabar segundo el Gran Premio de Portugal disputado en Estoril que es "es un gran resultado y es una buena posición, por lo que tenemos que estar contentos con el resultado aunque hay algunos puntos que mejorar y nos falta un poco de velocidad punta, pero esperaba un circuito más complicado para mi, por lo que ser segundo es bueno".

"Al principio teníamos los neumáticos muy fríos y lo he notado en la vuelta de calentamiento, luego después de la salida lo he hecho bien pero he tenido un primer trallazo y primero me ha pasado Rossi y también Lorenzo", explicó el triple campeón mundial español.

"Estaba lloviendo bastante al principio e íbamos todos esperando a ver que pasaba, luego Lorenzo ha atacado y yo he reaccionado un poco tarde y creo que ahí se ha decidido la carrera, ya que el ritmo ha sido bueno y los neumáticos han ido bien", indicó Pedrosa.

"Yo creo que nadie estaba enseñando todas sus cartas al principio de la prueba y que más bien esperaban a que dejara un poco de llover para ver que pasaba", agregó el piloto de Castellar del Vallés.

En cuanto a la ventaja que logró Jorge Lorenzo, Daniel Pedrosa explicó que "la diferencia iba de más a menos en cada vuelta y no variaba mucho en general y aunque era mínima, sólo si conseguía mejorar mis vueltas podía acercarme, pero no pudo ser", lamentó Pedrosa.

Al ser preguntado sobre los aspirantes al título de MotoGP, Daniel Pedrosa afirmó que podían ser "el podio de hoy además de Stoner, pero no hay que olvidar que todavía es un poco pronto y quedan muchas carreras, pero hay que seguir así".

Daniel Pedrosa se mostró muy contento pues "hace muy poco estábamos de los últimos en la pretemporada y creo que podemos estar muy contentos de cómo están desarrollándose las cosas y vamos a intentar mantenernos igual. Vamos a ver como van mañana las cosas en los entrenamientos", manifestó.