Motociclismo/GP Portugal.- Pedrosa (Honda): "Cuando superé a Rossi, Lorenzo ya tenía una gran ventaja"

13/04/2008 - 19:57

El piloto español Dani Pedrosa (Honda) se mostró satisfecho por la segunda plaza obtenida en la categoría de MotoGP del Gran Premio de Portugal, y reconoció que Jorge Lorenzo (Yamaha), vencedor de la prueba, cogió "una gran ventaja", mientras que él trataba de superar a Valentino Rossi (Yamaha).

ESTORIL (PORTUGAL), 13 (EUROPA PRESS)

"Cuando Lorenzo se ha situado primero y ha comenzado a aumentar su ritmo, yo todavía he tenido que superar a Rossi, y cuando lo he conseguido, Lorenzo ya tenía una ventaja que finalmente no he podido reducir", comentó Pedrosa tras la carrera.

El piloto catalán dio por bueno el segundo puesto final. "Lo he intentado, pero la diferencia más o menos se ha mantenido a lo largo del resto de la carrera". "Después de la complicada pretemporada que hemos tenido este invierno, es muy positivo encontrarnos en esta situación ahora, así que estamos satisfechos por ello", comentó.

Pedrosa, colíder del Mundial de GP empatado a puntos con Jorge Lorenzo, reconoció haber hecho "una buena carrera" y explicó que "el principio de la misma ha sido muy divertido, pero también un poco peligroso porque llovía un poco y los adelantamientos en esas condiciones han sido un poco arriesgados".

El piloto de Castellar del Vallés manifestó que "cuando cesó la lluvia, el ritmo de carrera aumentó" y eso le obligó a concentrarse mucho para mantenerse en el grupo cuidando los neumáticos. Además, el catalán quiso agradecer el trabajo de su equipo: "Esperábamos una carrera muy igualada y difícil, así que este resultado es muy importante para nosotros", agregó.