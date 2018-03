Motociclismo/GP Portugal.- Lorenzo (Yamaha): "Me siento como en el cielo"

13/04/2008 - 20:03

El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha) declaró tras su victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal disputada en Estoril que se sentía "como en el cielo" y quiso agradecer a su equipo el "trabajo fantástico" que le permitió conseguir una victoria que no "hubiese logrado sin su confianza".

ESTORIL (PORTUGAL), 13 (EUROPA PRESS)

El piloto balear no encontraba palabras tras su primera victoria en la categoría MotoGP. "No puedo creerlo y es imposible describir mis sensaciones, estoy tan feliz. Ser líder del campeonato después de tres pruebas es algo con lo que nunca hubiese podido soñar", señaló.

Lorenzo explicó su versión del adelantamiento a Rossi en la chicane más peligrosa del circuito, el momento clave de la carrera. "Sé que fue una maniobra un poco arriesgada y le pido perdón, pero sentía que podría hacerlo, así que tomé la decisión y lo conseguí", dijo.

A pesar del magnífico comienzo en la temporada de su debut en la máxima categoría del Mundial, el piloto de Yamaha no quiere hacerse ilusiones ni relajarse porque "Pedrosa y Rossi son dos pilotos muy rápidos y listos", recordó.

Respecto a la dolencia que padece en los brazos, el balear no concretó la fecha para la posible operación. "Tuve dolores otra vez en mis brazos y esta noche tomaremos la decisión de si me operaré o no antes de China, pero ahora voy a disfrutar de este momento", finalizó.