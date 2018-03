Motociclismo/GP Portugal.- Terol (Aprilia): "Este segundo podio consecutivo es un premio al gran trabajo"

13/04/2008 - 20:25

El piloto español Nico Terol (Aprilia), tercero hoy en los 125cc del Gran Premio de Portugal, se mostró "muy contento" por volver a subir al podio como en Jerez, "un premio al gran trabajo" que están realizando, resaltó.

ESTORIL (ITALIA), 13 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy contento por este segundo podio consecutivo y es el justo premio para el grande trabajo que estamos haciendo", aseguró Terol al término de la carrera.

El valenciano destacó que al principio de la prueba salió "bien", pero lamentó que la caída del inglés Bradley Smith le hizo perder "el contacto" con los de cabeza.

"Me he tenido que contentar con el tercer puesto, pero creo que si me hubiera mantenido con los de cabeza, habría jugado mis opciones a la victoria final", sentenció.