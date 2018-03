Lorenzo tiene un 99 por ciento de posibilidades de operarse esta semana

Jorge Lorenzo (Yamaha), ganador hoy del Gran Premio de Portugal de MotoGP, tiene un 99 por ciento de posibilidades de operarse esta misma semana de ambos brazos, informaron fuentes próximas al piloto español.

Lorenzo realizará mañana unos entrenamientos programados por su equipo en el mismo trazado de Estoril para decidir si se opera del llamado síndrome compartimental en ambos antebrazos.

El español sólo dispone de esta oportunidad para someterse a esta operación, algo que a él mismo no le apetece demasiado. Pero de no hacerlo ahora, tendría que esperar hasta el descanso estival, dentro de ocho grandes premios, lo que el líder del Mundial de MotoGP no puede permitirse.

Aunque el doctor Javier Mir no le diagnosticó claramente un síndrome compartimental, todo apunta a que sí se trata de esta dolencia que afecta a casi todos los pilotos.

Esta es la ocasión perfecta para solventar el problema, pues Lorenzo dispone del tiempo suficiente de recuperación para llegar a la siguiente carrera, en China el 4 de mayo, en las mejores condiciones físicas posibles.