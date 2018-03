Jorge Lorenzo: "He pasado mucho miedo, creí que me mataba"

Agencias 17/05/2008 - 17:55 Comentarios

Lorenzo se salió de la pista a más de 200 km/h ECOAPUESTAS Descubre las mejores apuestas deportivas ¡CONÓCELAS!

El español Jorge Lorenzo (Yamaha) declaró al término de los entrenamientos de hoy del Gran Premio de Francia de MotoGP que creía que se mataba.

Lorenzo fue, junto a otro español, Dani Pedrosa (Honda), éste por lograr el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales, el protagonista de la jornada en el circuito de Le Mans.

El español que pilota la Yamaha oficial, con dos tobillos rotos como consecuencia de otro accidente en el Gran Premio de China, se volvió a caer por la mañana en los entrenamientos libres y por la tarde se salió dos veces de la mítica pista francesa.

La primera, a la que se refirió en sus declaraciones, fue espeluznante, porque perdió el control de la moto en una curva a derechas en la que finaliza la recta y en la que, aproximadamente, se va a 270 kilómetros por hora.

"Pensaba que me mataba; he pasado mucho miedo. A doscientos y pico por hora salirse por la gravilla con una moto tan pesada no es divertido", dijo Lorenzo, que explicó que para no caerse había cortado gas porque si hubiera frenado se hubiera caído de nuevo.

El piloto de Palma de Mallorca dijo: "este es el precio del error que cometimos en China. No pintan bien las cosas pero hay que seguir con optimismo y alegría. De esto también se aprende".

"Hay que aceptar que estamos en un deporte en el que a veces se rompe la moto o a veces te vas al suelo. Esto es por mi culpa y me siento un poco impotente", indicó.

Lorenzo afirmó: "en la caída de la mañana pensaba que me había hecho mucho daño", y reconoció que está cometiendo muchos errores porque no tienen mucha experiencia en MotoGP.

"Lo que está claro es que un novato siempre comete más errores. Tengo claro que estos errores me va a hacer mejor piloto", indicó, y señaló de cara a la carrera de mañana: "creo en un milagro", aunque también dijo que su objetivo en la misma será acabar