Ricco: "No tenía muy claro disputar la llegada"

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El italiano Riccardo Ricco (Saunier Duval), ganador de la octava etapa del Giro'08 al vencer al esprint a su compatriota Paolo Bettini, admitió que "no tenía muy claro disputar la llegada hoy".

"Ha sido Pietro Algeri el que me ha convencido para hacerlo, sobre todo porque los veinte segundos de bonificación son preciosos", comentó Ricco, apodado 'La Cobra', y que ha subido a la quinta posición de la clasificación general.

Ricco, quien apuntó que se encuentra "muy bien", "en una gran forma", destacó que "todo el equipo ha vuelto a hacer un trabajo sensacional y (Leonardo) Piepoli ha vuelto a estar increíble. Es un grande".

Joaquín 'Purito' Rodríguez (Caisse d'Epargne), campeón de España de fondo en carretera, declaró que tenía "un sentimiento contradictorio" porque está "satisfecho" de cómo lleva la carrera hasta el momento, "quizá mejor de lo esperado", pero por otra parte le da "mucha rabia haber perdido algunas ocasiones de oro para haber" ganado ya alguna etapa.

Además de las etapas "perdidas", Rodríguez, decimoctavo en la general a 8:56 del líder y segundo español tras Alberto Contador, lamentó el tiempo perdido en la crono por equipos y su indecisión en la séptima etapa.

"Dudé cuando en el penúltimo puerto atacó Piepoli, y volví a dudar cuando atacaron Contador, Di Luca y Riccó. Iba con ellos a 500 metros de coronar y por fuerzas podía haberles aguantado, pero venía mucha gente buena por detrás y pensé que no iba a prosperar el ataque. Me equivoqué. El problema es que nunca he disputado una gran vuelta para hacer puesto en la general y a veces tengo dudas por miedo a equivocarme", explicó.

Pese a todo, 'Purito' es optimista. "Es para estar satisfecho. Y lo estoy. He tenido suerte de no verme involucrado hasta ahora en ninguna de las muchas caídas que se han producido. Y lo más importante es que 'ando' muy fácil para arriba. Yo mismo estoy asombrado de cómo aguanto con los mejores en los puertos", dijo el campeón de España, quien sobre sus objetivos va "a ir día a día".