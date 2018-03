Motociclismo/GP Francia.- Lorenzo (Yamaha): "Es muy duro lo que me está pasando"

17/05/2008 - 19:36

El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha) admitió que es "muy duro" todo lo que le está pasando, ya que corre con los dos tobillos fracturados y porque volvió a caerse en los entrenamientos libres de esta mañana en el circuito de Le Mans, donde mañana saldrá desde el quinto lugar en el Gran Premio de Francia.

LE MANS (FRANCIA), 17 (EUROPA PRESS)

"Es muy duro todo lo que me está pasando y me duele mucho todo el cuerpo, pero quiero mirar adelante y pensar que el quinto puesto es muy buena posición para mí en Le Mans", comentó Lorenzo, que es segundo en la general del Mundial a siete puntos del también español Dani Pedrosa (Honda).

Además, el mallorquín reconoció que está asumiendo algunos riesgos por sus problemas en los tobillos. "Por supuesto que estoy tomando riesgos, pero este deporte tiene este peligro. Hoy ha sido complicado y la caída de la mañana no me ha ayudado, pero después no lo he hecho mal y he podido probar con los neumáticos de calificación", dijo.

"Necesito mejorar la moto para esta pista, sobre todo la parte de la electrónica y el chasis, pero estoy convencido de que lo puedo hacer mejor y estoy seguro que estaré mejor físicamente", indicó Lorenzo.

Además, el bicampeón mundial de 250cc manifestó que es conocedor de que lo acaecido hoy es consecuencia de sus fallos. "Mi ritmo no es tan bueno como el que conseguí en los otros circuitos, pero trataré de mantenerme delante porque lo ocurrido hoy sé que ha sido por errores", apuntó.

"No es el fin del mundo, he pasado por peores situaciones en el pasado. No siento miedo. Mañana será otro día y aunque hoy he perdido algo de confianza, sé que me sentiré mejor para tratar de sumar el máximo de puntos posibles", terminó el balear.