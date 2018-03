Sordo: "Todavía no hemos tirado la toalla"

Redacción Deportes, 17 may (EFE).- El español Dani Sordo (Citroen), que hoy bajó al quinto puesto en el Rally de Italia, declaró que aún no ha arrojado la toalla y que mañana, en la última etapa, tratará de mejorar su situación.

"He dado todo lo que tenía esta tarde, pero no ha sido suficiente. No hemos podido recuperar el terreno perdido con nuestros rivales por la mañana, pero en la última etapa de mañana saldremos en quinta posición a las especiales y mi intención es aprovecharme de esas mejores condiciones para intentar subir al podio", señaló el español.