Stoner obtiene su segunda 'pole' bajo la lluvia, en una gris jornada de los españoles

Europa Press 21/06/2008 - 16:26

El australiano Casey Stoner (Ducati) fue el más rápido sobre el asfalto de Donington Park tras la disputa de los entrenamientos oficiales de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña, y saldrá mañana primero en la parrilla, tras imponerse al actual líder del Mundial, Valentino Rossi (Yamaha), segundo, y a Chris Vermeulen (Suzuki), tercero, mientras que Dani Pedrosa (Honda) sólo pudo acabar la carrera en novena posición y partirá desde la tercera línea.

El de Southport, que en la jornada de ayer logró parar el cronómetro en 1:28.979 segundos con la pista seca, se impuso con autoridad sobre la pista mojada y obtuvo bajo la lluvia el mejor tiempo de la jornada con 1:38:232, mientras que el transalpino entró a meta a 651 milésimas del de Ducati y el también 'aussie' Vermeulen a casi un segundo.

Stoner, que dominó la sesión de entrenamientos oficiales de principio a fin- solo fue superado durante una vuelta por Vermuelen- obtuvo de esta forma su 'pole' número doce de toda su carrera y la segunda de la temporada.

Entre los españoles la jornada no fue nada positiva. Daniel Pedrosa (Honda), que no se encontró a gusto en el trazado británico, saldrá desde la tercera línea de la parrilla tras marcar un tiempo de 1:40:350, mientras que el balear Jorge Lorenzo (Yamaha), que no quiso arriesgar lo más mínimo, finalizó el día en penúltima posición, solo por delante de Toni Elías (Ducati), que fue el último.