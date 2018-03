Motociclismo/GP Gran Bretaña.- Lorenzo (Yamaha): "Será un éxito si puedo terminar la carrera"

21/06/2008 - 19:33

El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha) reconoció hoy, al término de la sesión de calificación en la que marcó el decimoséptimo mejor tiempo, que "será un éxito" si puede terminar el Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebra mañana en el circuito inglés de Donington Park. El mallorquín, resignado por su actuación, es consciente de la dificultad de la empresa y admite que será una "experiencia distinta" porque nunca había salido tan atrás en la parrilla de salida. "Será un éxito si puedo terminar la carrera. Es mucho mejor que caerse", comentó el balear.

DONINGTON PARK (GRAN BRETAÑA), 21 (EUROPA PRESS)

Además, el bicampeón del mundo en el cuarto de litro, apuntó que por la mañana había conducido "bastante bien", pero que por la tarde "todo ha cambiado". "La pista no estaba tan mojada, con lo que se ha complicado todo. He mejorado tres segundos mi tiempo, pero el resto lo han hecho seis o siete", indicó Lorenzo.

"Me gustaría haber hecho una sesión en seco, pero no ha sido posible y ahora sólo puedo enfocar todo en la carrera de mañana. He de mirar para poder dar un paso adelante, pero poco a poco porque sé que así podré mejorar de cara a Assen (Holanda)", reseñó el piloto español, que es tercero en la clasificación general del mundial.

Por otro lado, Lorenzo manifestó que "está pasando por un mal momento", pero que debe recuperarse. "No puedo venirme abajo porque sé que tarde o temprano pasará y las cosas irán mucho mejor", indicó el insular que dijo que ayer cometieron un "error" al introducir muchos cambios en la moto cuando el problema era él.