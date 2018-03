Atletismo.- Manolo Martínez: "Trataré de alejarme cada vez más de los 20 metros y acercarme lo más posible a los 21"

21/06/2008 - 22:28

El lanzador de peso español Manuel Martínez intentará "alejarse de los 20 metros y acercarse lo más posible a los 21" en la reunión Internacional del Gran Premio de Andalucía, que se disputará el próximo martes 24 en el estadio jerezano de Chapín.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Estuve por encima de los 20 metros en tres ocasiones y ése es el objetivo que quiero cumplir. Trataré de alejarme cada vez más de los 20 metros y acercarme lo más posible a los 21 porque eso me permitirá ir ganando confianza y seguridad", afirmó el atleta leonés que ha regresado al club de los 20 metros tras dos años.

El capitán de la selección española, que fue campeón del mundo en Birmingham hace cinco años, manifestó haber emprendido la senda de volver a ser lo que fue, tras un 2007 aciago.

"Vengo de una etapa negativa, pero eso son circunstancias de la vida. Tratamos de cambiar la técnica y no nos dio resultados y, además, tuve problemas de salud en 2006", indicó el lanzador de peso español.

Manolo Martínez, que quedó cuarto en la Superliga Europea disputada en la localidad francesa de Annecy, se mostró optimista de cara a la próxima cita jerezana. "Me he recuperado bien y las lesiones me han respetado tanto en invierno como esta primavera, por lo que me he podido prepararme al cien por cien", aseveró.

"Poco a poco vamos cumpliendo los objetivos y todo apunta a que nos encontramos en el buen camino", señaló el plusmarquista nacional, que el pasado 15 de junio envió el artefacto a 20,28 metros en Salamanca.

Martínez declaró que su meta es "ser finalista en los Juegos Olímpicos", pero reconoció no poder "asegurar nada", salvo que se está "esforzando al máximo" ya que, desde septiembre se viene "preparando para Pekín".