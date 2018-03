Claver, Sada y Triguero confían en regresar pronto a la selección

Madrid, 19 jul (EFE).- Víctor Claver, Juanjo Triguero y Víctor Sada, últimos descartes de Aíto García Reneses para los Juegos de Pekín, han expresado su deseo de regresar pronto y calificaron su paso por la selección como una "experiencia inolvidable".

"Estoy muy contento por haber tenido de nuevo la oportunidad de estar en este grupo. Ha sido otra experiencia inolvidable que me servirá para crecer como jugador y como persona. Agradezco a la FEB, al cuerpo técnico y todos mis compañeros la oportunidad que me han brindado y el trato que he recibido", comentó Víctor Claver.

"Ahora estoy muy ilusionado en poder incorporarme a la selección sub'20 e intentaré despedirme de esta categoría consiguiendo una medalla como el bronce que obtuvimos hace dos años en el Europeo júnior de Grecia", añadió Calver en declaraciones recogidas en la web de la Federación Española de Baloncesto.

Triguero, por su parte, aseguró que se había sentido "en familia y arropado". "La próxima temporada trabajaré duro para volver a ganarme el puesto en esta selección, aunque ello provoque que deba cambiar la fecha de mi boda".

Según Triguero, la selección española "puede ganar a cualquiera y situarse en lo más alto del podio en Pekín".

También Víctor Sada expresó su deseo de "repetir convocatoria muy pronto". "La convivencia en la selección es como me la habían contado y ahora me identifico plenamente con todos ellos. Es algo que quería vivir en primera persona y agradezco la posibilidad que me han dado".