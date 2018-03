JJ.OO/Atletismo.- Chema Martínez: "Me veo bien y si no es en Beijing, no conseguiré nunca una medalla"

19/07/2008 - 13:22

El atleta español Chema Martínez recalcó hoy que se ve "muy bien" de cara a intentar conseguir una medalla en el maratón de los próximos Juegos Olímpicos de Beijing y reconoció que sabe que en la capital china tendrá seguramente su última oportunidad de lograrlo.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"La verdad es que me veo muy bien para los Juegos. Desde que conseguí la victoria en el maratón de Madrid estoy con las pilas cargadas y me encuentro en la madurez personal y deportiva", comentó Martínez, presente hoy en la 'Gran Final Nacional' del juego virtual 'Beijing 2008', videojuego oficial de Beijing 2008, diseñado por 'Sega'.

El deportista madrileño está preparando la cita alternando entrenamientos en Sierra Nevada y a nivel del mar para conseguir una mejor aclimatación a las condiciones de la capital china. "Llevo más de 200 kilómetros, pero con mucho calor y humedad el pulso se me dispara", advirtió.

El español señaló que las altas temperaturas "limitan bastante" a la hora de realizar "dos horas de máximo esfuerzo". "Poco a poco me voy adaptando y me iré un mes antes a China y espero que el cuerpo responda", subrayó.

Sin embargo, Chema Martínez acudirá con esperanzas a Beijing 2008. "Me encuentro en un buen momento, debo arriesgar y luchar por las medallas. Si no es ahora, no lo conseguiré nunca", confesó el maratoniano, que mostró su deseo porque la delegación nacional "consiga muchas medallas".