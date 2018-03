Ciclismo/Tour.- (Cró) Óscar Freire gana su cuarta etapa en el Tour y Evans sigue líder a la espera de los Alpes

19/07/2008 - 17:41

El ciclista español Óscar Freire (Rabobank) se hizo con la victoria en la decimocuarta etapa del Tour de Francia, en la que se impuso al sprint al colombiano Leonardo Duque (Cofidis) y al alemán Erik Zabel (Milram) después de los 194,5 kilómetros que completaron los corredores entre las localidades francesas de Nimes y Digne-Les-Bains.

DIGNE-LES-BAINS (FRANCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El col de L'Orme, alto de cuarta categoría situado a diez kilómetros de la meta, fue un duro enemigo para Mark Cavendish (Columbia), que no pudo con el fuerte ritmo de los ataques que se produjeron en el ascenso y terminó descolgado, por lo que no pudo optar a su quinto triunfo parcial.

Y es que a pesar de no tener compañeros para colocarle en el sprint y casi encerrado, el cántabro volvió a buscarse sus opciones él sólo para lograr su cuarta victoria en el Tour de Francia, donde no ganaba desde la etapa que terminó en Dax el 11 de julio de 2006, en la que fue su segunda victoria en la edición de ese año.

La gran escapada de 21 corredores que se formó cuando no se habían cubierto los primeros 15 kilómetros de la jornada fue el trampolín del que saltaron José Iván Gutiérrez (GCE), William Bonnet (Credit Agricole), Bram Tankink (Rabobank) y Sandy Casar (Francaise Des Jeux) después de que los equipos que no tenían corredores en fuga no permitiesen un grupo tan numeroso.

La tranquilidad volvió al gran grupo cuando paulatinamente fueron atrapados el grueso de corredores de la fuga y el cuarteto tuvo una ventaja cercana a los siete minutos en el kilómetro noventa de la etapa hasta que el Milram y, sobre todo, el Liquigas precipitaron la disminución de la diferencia con el esfuerzo de sus ciclistas y cuando habían pasado cincuenta kilómetros el pelotón solo concedía poco más de un minuto a los escapados.

El español Gutiérrez demarró a sus rivales para marcharse en solitario, pero sólo consiguió alargar la agonía de una escapada que terminó cuando el estirado pelotón dio caza al cántabro en las primeras estribaciones del Col de L'Orme, puerto de cuarta categoría situado a diez kilómetros de la meta de Digne-Les-Bains.

EL COL DE L'ORME FUE UN MURO PARA CAVENDISH.

A pesar de la multitud de ataques que se produjeron, en los que se involucraron incluso ciclistas de los puestos cabeceros, la amplia carretera impidió sorpresas en el alto. Pero propició que el pelotón enfilase a un ritmo frenético la subida y que el grupo se redujese de tal manera que sólo pasaron por el alto unos 70 ciclistas, entre los que no se encontraba el gran dominador de las llegadas masivas del Tour, el británico Mark Cavendish.

Sin el habitual dominio del Columbia en los puestos cabeceros, el Milram tomó el mando de las operaciones para llevar en volandas a Zabel hasta la línea de meta, pero Freire, habituado a no tener compañeros en los que refugiarse, volvió a ser el más listo y, enfundado en un maillot verde que intentará pelear para convertirse en el primer español en lograrlo, alzó los brazos para conseguir en la meta de Digne-Les-Bains su cuarta etapa en la ronda gala.

Mañana, los ciclistas partirán desde Embrun y se adentrarán en Italia al coronar el alto de Agnell (2744 metros) antes de dirigirse hacia la estación de esquí de Prato Nevoso (1440 metros), lugar en el que finalizarán la etapa después de superar doce kilómetros al 6,9 por ciento de desnivel en los que los favoritos deben moverse si quieren desbancar a Evans de lo más alto de la general.