Oscar Freire: "Más no puedo hacer"

Digne-les-Bains (Francia), 19 jul (EFE).- El español Oscar Freire logró hoy en Digne-les-Bains su cuarto triunfo en el Tour de Francia, el 60 de su carrera profesional, pero se resigna a que sus victorias pasen por detrás de otros deportes o de otros compañeros que luchan por la general.

"En España todo el mundo habla de fútbol y cuando se habla de ciclismo es para hablar de gente que lucha por la general aunque todavía no haya ganado nada. Yo he ganado muchas carreras que nadie ha ganado antes, más no puedo hacer", afirmó el ciclista del Rabobank.

Freire destacó la ausencia del británico Mark Cavendish, ganador de cuatro etapas en este Tour, en el esprint final, pero aseguró que eso no resta importancia a su triunfo.

"Sin duda es un gran llegador, ni él se esperaba ganar cuatro etapas como lo ha hecho. Gana con una superioridad que yo he visto pocas veces, es el más fuerte, el que marca la diferencia, pero los demás también corremos y debemos aprovechar nuestras oportunidades", afirmó.

El español se aferró a la rueda de Erik Zabel y eso le permitió salir del embrollo de ciclistas que protagonizaron el esprint.

"Me he encontrado mejor que otros días, en los que he tenido que hacer más esfuerzo para llegar arriba y acababa demasiado fatigado", aseguró.

Freire sabe que ahora le esperan días duros, la travesía de los Alpes, jornadas en las que tendrá que sudar para superar las etapas y poder defender el maillot de líder de la regularidad que porta en sus espaldas.

Es consciente de que lo hará sólo, porque su equipo estará centrado en ayudar al jefe de filas, el ruso Denis Menchov, enrolado en la lucha por la clasificación general.

"Menchov es candidato al Tour y en la montaña me parece que es el más fuerte. Además, esta semana se va a jugar mucho", indicó.

"Pero estoy acostumbrado a pelear solo, en este Tour no he tenido más que la ayuda de Juan Antonio Flecha, al que agradezco su trabajo. Mi equipo ha venido aquí a ganar el Tour, yo no voy a trabajar para Menchov, el resto lo harán", afirmó.

Su objetivo pasa ahora por llegar a París vestido de verde y no piensa más allá. Los Juegos Olímpicos de Pekín están lejos y sabe que el recorrido no se adapta demasiado a sus características. "Pero nunca se sabe, yo espero hacerlo mejor que en Atenas, donde me caí en los primeros kilómetros y no pude competir", aseguró.

- Datos y palmarés de Oscar Freire:

Nació el 15-02-1976 en Torrelavega (Cantabria)

Mide 1,71 y pesa 63 kilos

Profesional desde 1998

Trayectoria:

. 1998-1999: Vitalicio

. 2000-2002: Mapei

. 2003-2008: Rabobank

Principales triunfos de Freire:

.- 2008: 1 etapa del Tour de Francia (Digne-les-Bains), 2 de la Tirreno-Adriático,

1 de la Vuelta a Suiza y Gante Wevelgem

.- 2007: 3 etapas Vuelta a España (Santiago, Reinoso y Logroño),

Milán Sanremo, Vuelta a Andalucía, Trofeo Mallorca y

Flecha del Brabante.

.- 2006: 2 etapas en el Tour: la 5a (Caen) y la 9a (Dax), 1 etapa

Vuelta a Suiza, 1 Vuelta al País Vasco, 1 Vuelta a

Suiza, 1 Tirreno Adriático y Flecha Brabancona

.- 2005: General de la Tirreno Adriático y 2 etapas y Flecha

Brabancona.

.- 2004: Campeón del Mundo de fondo en carretera (Verona), Milán

Sanremo y 1 etapa de la Vuelta a España.

.- 2002: 2a etapa del Tour de Francia (Sarrebruck)

.- 2001: Campeón del mundo de fondo en carretera (Lisboa)

.- 2000: 2 etapas de la Vuelta a España y 2 en la Tirreno

Adriático. Medalla de bronce en el mundial de fondo en

carretera