Freire (Rabobank): "Conseguir el maillot verde es lo importante"

19/07/2008 - 18:54

El ciclista español Óscar Freire (Rabobank), señaló, tras lograr la cuarta victoria de su carrera en el Tour de Francia, la "importancia" del triunfo para mantener el 'maillot verde' de la regularidad, un objetivo que calificó como "muy difícil", pero por el que luchará hasta el final de la ronda gala.

DIGNE-LES-BAINS (FRANCIA), 19 (EUROPA PRESS)

"Creo que conseguir el maillot verde es lo importante, y a la vista está que es muy difícil. Hoy lo venía hablando con Cavendish, y es así", declaró el sprinter, que señaló que continuará en la carrera durante los Alpes para intentar ser el primer español en subir al podio de París como ganador del maillot de la regularidad.

El ciclista del Rabobank, que durante estos días no pudo hacer nada frente a la dominación de Cavendish en las llegadas masivas, se aprovechó de que el británico se quedó en el Col de L'Orme para sumar su primera victoria en la ronda gala. "Todavía no me encuentro bien en los sprints. El de hoy ha sido un sprint no muy lanzado, porque han llegado todos muy tocados después del puerto de cuarta categoría", dijo.

Por último, el corredor de Torrelavega indicó que esta victoria le servirá como refuerzo para continuar una temporada en la que representará a España en los Juegos Olímpicos de Beijing antes de intentar en Varese (Italia) convertirse en el único ciclista en lograr cuatro entorchados mundiales. "Esta victoria me ha venido bien para subir la moral", finalizó Freire.