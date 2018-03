Marta Domínguez pulveriza el récord español de los 3.000 metros obstáculos

Barcelona, 19 jul (EFE).- Marta Domínguez ha logrado un nuevo récord español en el Mitin Ciudad de Barcelona en los 3.000 metros obstáculos con un registro extraordinario de 9:21.76, octava mejor marca mundial del año y que rebaja en casi cinco segundos el crono anterior en poder de Rosa Morató desde el pasado año (9:26.23).

La vencedora de la prueba ha sido la campeona mundial de la distancia en Osaka, la keniana Eunice Jepkorir que ha realizado una carrera impresionante para ganar con un tiempo de 9:21.76.

La tercera clasificada, la francesa Elodie Olivares (9:46.95) ha quedado a 25 segundos. La española Eva Arias ha sido quinta con 9:47.81, su mejor marca personal, y su compatriota Diana Martín, séptima con 9:51.92.

Marta Domínguez ha reconocido: "me he encontrado muy bien en todo el recorrido y este récord de España me da garantías para lograr una buena marca en Pekín, aunque aún tengo que trabajar más".

Resultados y clasificaciones

.1. Eunice Jepkorir (KEN) 9:18.76

.2. Marta Dominguez (ESP) 9:21.76

.3. Elodie Olivares (FRA) 9:46.95

...

.5. Eva Arias (ESP) 9:47.81