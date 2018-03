Almudena Cid disputará su cuarta final olímpica

La española Almudena Cid disputará la cuarta final olímpica de su carrera, tras terminar en el décimo puesto en la segunda y última jornada de la ronda de clasificación de gimnasia rítmica individual de Pekín 2008.

La vitoriana, que a sus veintiocho años es la más veterana de toda la competición, terminó con una puntuación total de 66.825, que la sitúa entre las diez primeras, que acceden a la final. Es un peldaño más en la historia de la gimnasia rítmica. Nunca ninguna gimnasta ha disputado cuatro finales olímpicas.

Almudena Cid, que en la primera jornada de clasificación, tras las dos rotaciones iniciales, cuerda y aro, acabó en esta misma posición, aguantó el tipo en la segunda sesión previa. En los ejercicios de mazas y cinta y conservó el lugar que la adentra en la final del sábado, la cuarta de su carrera.

Cid, que se estrenó como olímpica en Atlanta 1996, continuó en Sydney 2000. En ambas obtuvo el noveno puesto, que mejoró cuatro años después, en Atenas 2004, con el noveno lugar. Entonces se erigió como la única gimnasta de la historia en disputar tres finales seguidas.

En Pekín 2008 Almudena Cid ha alimentado su propia leyenda. Con una puntuación de 66.825 ha superado a la undécima, Dinara Gimatova, que obtuvo 66.525 y que parecía una seria amenaza para la vitoriana en una competición en la que en el duelo ruso la ventaja la tomó Evgeniya Kanaeva, por delante de su compatriota Olga Kapranova y de la ucraniana Anna Bessonova, campeona del mundo.

"No me lo podía creer. Rompí a llorar y besé el tapiz pensando en que era mi última presencia antes de retirarme. La gente me valora y por eso me ha aplaudido. Pero hay muchas cosas que no entiendo y sospechaba que a pesar de que lo merecía, podía quedarme fuera. Estoy muy feliz y lo único que quiero es disfrutar en la final. Esto sí que es histórico", dijo Almudena Cid tras saber que estaba clasificada entre las diez mejores.