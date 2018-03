JJ.OO/Balonmano.- Pastor: "Hemos perdido una oportunidad difícil de volver a encontrar"

22/08/2008 - 17:11

El seleccionador español de balonmano Juan Carlos Pastor lamentó amargamente que su equipo perdiera hoy "una oportunidad difícil de volver a encontrar" tras caer en semifinales del torneo olímpico contra Islandia (30-36), momento decisivo en el que España ha fallado porque no ha estado "a la altura del partido".

PEKÍN, 22 (EUROPA PRESS)

"Hay muchos, muchos errores, es todo un partido, no es una situación. Hay muchas claves, empezar perdiendo 5-0, mínima defensa, ir a remolque, balones divididos. Al final es perder una oportunidad difícil de volver a encontrar", se lamentó PASTOR (PAS.MC ) que ahora deberá motivar a sus jugadores para llevarse el bronce contra Croacia.

"Es una medalla y hay que intentarlo, pero no va a ser fácil" advirtió el técnico, todavía pensando en la derrota de hoy, donde la selección española no ha estado "a la altura del partido". "No hemos estado ningún momento muy bien en defensa y sólo algún instante en ataque, y no podemos fallar lanzamientos tan claros, situaciones tan claras, cuando estás remontando", explicó.

El entrenador lamentó que sus equipo perdiera "muchos balones" porque los islandeses "los han aprovechado en el contraataque", una de las claves del partido, junto con el parcial inicial que ha condenado a España a jugar todo el choque contra corriente.

"Hemos empezado 5-0 y así es muy difícil ganar un partido. Nada más empezar. Hemos tenido más problemas atrás. Les hemos cogido un poco, pero luego han llegado las exclusiones, y en la segunda parte hemos cambiado múltiples defensas, pero nada ha servido", concluyó Pastor.