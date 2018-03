Almudena Cid, en la final individual de gimnasia rítmica

22/08/2008 - 18:40

PEKÍN (Reuters) - La española Almudena Cid, la primer gimnasta rítmica que participa en cuatro Juegos Olímpicos, ha logrado meterse el viernes en la final de su especialidad.

Cid logró el último lugar clasificatorio para la instancia final. Tras conocer el resultado, besó la estera y lloró.

"Estoy super feliz", dijo Cid, reconociendo que la jornada se le presentaba complicada por la selección de gimnastas.

"Me lo veía complicado y sabía que no podía fallar porque en cualquier fallo me iba a quedar fuera", añadió.

El primer lugar de clasificación fue para la rusa Evgeniya Kanaeva.

Kanaeva lideró las individuales con un total de 74,075 por las cuatro pruebas de aparatos, mientras que su compatriota y vencedora de lanoche, Olga Kapranova, fue segunda con 72,900.

La ucraniana Anna Bessonova, medallista de bronce en Atenas y campeona del mundo, fue tercera.

Las tres se alejaron cómodamente del resto, vaticinando una prometedora batalla a tres bandas por las medallas en la final del sábado.

"En la final mostraré todo mi potencial", dijo Bessonova a periodistas, en referencia a su decisión de no arriesgar mucho en la clasificación."Tengo experiencia olímpica (...) es mi mayor ventaja".

En la categoría de grupos, Bielorrusia fue la primera clasificada, aunque Rusia logró la máxima puntuación por una intrincada coreografíaque les valió el segundo lugar, recuperándose de errores cometidos en la jornada del jueves.

China podría ser la rival sorpresa en la lucha por las medalla en un evento usualmente dominado por equipo europeos tras clasificarse en letercer lugar, por delante de las medallistas de plata de 2004, Italia. Los otros cuatro clasificados para la final de ocho equipos son Bulgaria,Ucrania, Israel y Azerbaiyán.

/Por Sonia Oxley/