Ciclismo/Vuelta'08.- Valverde: "Estoy satisfecho, me sentí bien desde el primer momento y salí a tope por la victoria"

20/09/2008 - 19:05

El español Alejandro Valverde (Caisse D'Epargne) mostró su "satisfacción" por la gran cronoescalada firmada en Navacerrada esta tarde, donde finalizó tercero a 31 segundos de Levi Leipheimer (Astana), vencedor de la etapa, y en el mismo segundo que Alberto Contador, que le superó en dos décimas, lo que demuestra que se encontraba "muy bien", razón por la que se decidió a "pelear a tope por la victoria".

NAVACERRADA (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

"Me encontraba muy bien y he decidido hacer la contrarreloj a tope, el resultado me ha dado la razón y terminar en el mismo segundo que Alberto Contador, que ha dado lo mejor de sí mismo, porque se jugaba la general, es una satisfacción aun más grande para mí", afirmó.

Sin embargo, el murciano sigue sin poder quitarse de la cabeza el grave fallo que tuvo en el descenso del alto del Caracol. "Queda una etapa y si va todo sin problemas, terminaré la Vuelta en el quinto puesto de la general, pero está claro que por ello, no puedo no pensar en el error cometido en la etapa de Suances, que me quitó la posibilidad de subirme mañana al podio de Madrid", concluyó.