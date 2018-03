Ciclismo/Vuelta'08.- Contador: "La Vuelta ha sido un auténtico homenaje"

20/09/2008 - 22:18

El ciclista español Alberto Contador (Astana) reconoció que "no se imaginaba" conseguir el triunfo en las tres grandes vueltas cuando el año pasado acudió al Tour de Francia, su primer triunfo en una 'grande', y apuntó a que ha conseguido "las tres victorias más importantes para un corredor de sus características".

NAVACERRADA, 20 (EUROPA PRESS)

"Era inimaginable para mí el año pasado cuando fui al Tour. Este año me centraba en el Tour, de rebote fui al Giro y conseguí la victoria. Eso fue grandísimo. A la vuelta venía con toda la presión como gran favorito, pero cuando estaba entrenando en el mes de agosto pensaba que podía ganar pero sabía que era difícil", dijo.

Contador reconoció que sus sensaciones en la crono de Navacerrada no eran buenas, por lo que decidió "regular" para mantener el liderato después de ver que no podía hacer frente a Leipheimer, que "iba muy fuerte". "Se te puede escapar la victoria con cualquier incidente que te puede poner al límite, pero esa sensación te hace disfrutar más de la victoria cuando las cosas son al límite", añadió.

"Las etapas de Andorra fueron difíciles", reconoció Contador. "Ha habido algún día que no sabía exactamente cómo iban mis piernas con respecto al resto, pero a medida que ha ido pasando la carrera he ido sintiendo mejor en los momentos claves", apuntó.

"MI SUEÑO ERA PASAR A PROFESIONALES Y GANAR EL TOUR"

Con su virtual triunfo en la Vuelta en el bolsillo, el madrileño echó la vista atrás para valorar cada triunfo en las grandes vueltas. "La que más me impactó y cambió mi vida fue el Tour de Francia, pero creo que con todas tengo muy buenos recuerdos. En el Giro sufrí mucho, pero la acogida que me dieron los aficionados es algo que recordaré siempre. Lo de la Vuelta a España ha sido un auténtico homenaje", dijo.

Tan buena acogida ha tenido Contador que el madrileño reconoció que siempre se ha sentido "en casa" durante la ronda española. "Hacía muchos años que no se había vivido una vuelta como este año, con tantos aficionados. La Vuelta me hace entrar en el privilegiado grupo de las tres victorias", apuntó.

Además, Contador reseñó las diferencias de la Vuelta respecto al Tour y al Giro. "Además del calor, las kilometradas y los puertos, la tensión de la primera semana del Tour te deja el cuerpo muerto. El Giro este año ha sido bastante frío, son puertos diferentes con mucha pendiente, donde se busca mucho el espectáculo", dijo.

"La principal característica de la Vuelta es que estás en tu casa, en tu terreno. Lo conoces todo bien y te hace sentirte más centrado y más dentro de carrera, es todo más familiar", resumió.

"ME PUEDEN GANAR"

A pesar de haber entrado en el selecto club de ganadores de las tres grandes junto a Anquetil, Merckx, Gimondi e Hinault, Contador no le da "demasiadas vueltas" a su gesta. "Voy consiguiendo victorias muy importantes, pero no me paro a pensar si se va a quedar para siempre. No pensaba demasiado en ello y no le daba demasiada importancia, estoy contentísimo y a disfrutar", explicó el pinteño.

Contador, consciente de que ahora será el rival a batir, reconoció que no se va a obsesionar con ganar siempre. "No le doy mayor importancia. Me pueden ganar y no me voy a obsesionar con ganar y ganar", indicó.

"Ahora lo único que pienso es disfrutar al máximo la victoria. He conseguido las tres victorias más importantes para un corredor de mis características", finalizó el ciclista del Astana.