La reconstrucción de Paco Cruz

Fuenlabrada (Madrid), 21 dic (EFE).- El escolta mexicano del Montakit Fuenlabrada Francisco 'Paco' Cruz, que llegó recién operado de su rodilla izquierda a la Liga Endesa y tuvo que afrontar una costosa recuperación a la vez que comenzaba la temporada, aseguró que "lo peor ya ha pasado", algo que corroboran sus estadísticas.

El escolta de 27 años (Nogales, México, 1989) muestra su mejoría con una media de 13,28 puntos por partido en los últimos siete encuentros, con una actuación destacada en el último de Liga Endesa contra el Betis Energía Plus, cuando hizo 22 puntos, capturó cinco rebotes y dio una asistencia.

"Contra el Betis me sentí bien. Ofensivamente tengo seguridad de que puedo hacer las cosas mucho mejor, pero me preocupo más de poder ayudar a correr, ser agresivo en defensa y cambiar el ritmo de juego", explicó Cruz en una entrevista con EFE sobre el parqué del Fernando Martín, en la que hizo balance de sus primeros cinco meses en España, marcados por esa rehabilitación.

El tirador azteca llegó al Fuenlabrada después de haber liderado al VEF Riga letón con una media de 13,5 puntos por partido en la liga VTB (que incluye a equipos rusos y bálticos) y tras brillar en el Preolímpico de Turín, en el que comandó a México con 19 puntos por encuentro pese a no llegar a obtener el billete para Río 2016.

Al concluir el torneo, Cruz decidió someterse a una operación en la rodilla izquierda -una retirada de un fragmento óseo de la rótula por una fractura bipartida- con la que pretendía resolver unas molestias que había sentido durante la temporada en Letonia.

"Me dijeron que podía seguir jugando con ello, pero a lo mejor podía ser malo en el futuro. Por eso decidí operarme", recordó Cruz sobre aquella decisión, tomada junto al equipo médico de la Federación Mexicana de Baloncesto. "El plan era competir lo antes posible", añadió.

Sin embargo, lo que esperaban que fuera una recuperación de algunas semanas se convirtió en un proceso mucho más largo, de varios meses, en los que el jugador tuvo que luchar contra el dolor de su rodilla al tiempo que recuperaba los músculos que la rodean, algo fundamental para el baloncesto de alto nivel.

"Cuando tienes una operación en la rodilla la musculatura que rodea la rodilla operada sufre bastante, se atrofia y hay que recuperar toda la musculatura para empezar a rendir", explicó a EFE el preparador físico del Montakit Fuenlabrada, Javier Rubio.

"Pasa de ser el mejor jugador de su selección a encontrarse una situación en la que no puede correr, y no por una lesión, sino porque decide quitarse unas molestias y acaba lesionado de verdad (...) Decidimos esperarle porque tiene un talento enorme", añadió el entrenador del equipo, José Ramón 'Jota' Cuspinera.

Lo que siguió fue un proceso de casi 40 horas semanales entre tratamientos de fisioterapia, trabajo físico en el gimnasio y la piscina y entrenamientos con el equipo con ejercicios particulares. "Ha tenido el doble de carga de sus compañeros, cuatro o cinco semanas sin un solo día de descanso", valoró el preparador físico.

"No pensaba que la recuperación iba a ser tan larga. Ha sido un proceso difícil, porque estábamos en temporada y a la vez recuperándome, no he podido parar de entrenar ni de jugar. El cuádriceps estaba muy débil, y yo estaba dispuesto a hacer lo que sea para competir lo antes posible. Pero lo peor ha pasado y ahora espero mejorar", resumió Paco Cruz.

La principal dificultad para el tirador mexicano era ese dolor de rodilla que le sigue acompañando aunque cada vez en menos minutos de cada partido, y lo más costoso ha sido mejorar su capacidad defensiva, ya que es entonces cuando más se exige su rodilla.

"Empecé cambiando la manera de defender, cargaba el peso en la otra pierna, pero ahora eso ha cambiado. Defensivamente es algo que me preocupa más, porque sé que en ataque lo puedo hacer bien", añadió el jugador, que ya ha dejado su huella en Fuenlabrada a base de triples y 'bombas', al estilo del español Juan Carlos Navarro.

Tanto su entrenador como el preparador físico del club coinciden. "Este Paco Cruz no tiene nada que ver con el que comenzó la temporada y no tiene nada que ver con el que la acabará", afirman.

Cuspinera destaca el carácter "trabajador" y "constante" del mexicano, que no obstante, ha tenido "sus altos y sus bajos", para lo que cuenta con el apoyo de su mujer, que vive con él en España.

No es la primera vez que el exterior de 27 años tiene que enfrentarse con la adversidad. Ya lo hizo en sus inicios, cuando cambio Nogales por el frío de la ciudad estadounidense de Denver (Colorado) para jugar en el High School Abraham Lincoln e iniciar su sueño en el baloncesto.

"Fue muy difícil: el idioma, el frío, todo era muy diferente a México. Sobre todo el idioma y la escuela", recordó Cruz, que tuvo que permanecer con visado de turista hasta que consiguió una beca universitaria. Nebraska y Wyoming, los Halcones Rojos de Veracruz (México) y el Ciclista Olímpico de La Banda argentino fueron los siguientes pasos antes de llegar a Europa.

"Siempre he ido paso a paso en mi carrera, tratando de mejorar y eso pienso ahora mismo. Creo que si voy paso a paso me va a ir bien. No soy de soñar a largo plazo, siempre vivo tratando de hacer lo mejor cada año", aseguró el exterior mexicano al ser preguntado sobre si aspira a llegar a la NBA, después de haberse formado en los campeonatos universitarios estadounidenses.

Paso a paso, Cruz apuesta por luchar con el Montakit Fuenlabrada por los 'playoffs' de la Liga Endesa y ganar "los máximos partidos posibles", tanto en la competición doméstica como en la Eurocopa, en la cual la semana pasada se clasificaron al Top16.

En el club elogian su talante de trabajo para afrontar una auténtica reconstrucción y advierten que esperan tener a Paco Cruz "al cien por cien" en el mes de enero.