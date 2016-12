Carlos Sainz: "El Peugeot 3008 DKR es el mejor buggy que he pilotado nunca"

Madrid, 29 dic (EFE).- El madrileño Carlos Sainz competirá en la próxima edición del Rally Dakar con el Peugeot 3008 DKR, al que define como "el mejor buggy" que ha "pilotado nunca" y que acudirá "preparado para lo peor" en una prueba "que lleva al límite en lo físico y en lo psíquico a coches y pilotos".

"El 3008 DKR es el mejor dos ruedas motrices que he pilotado nunca. Lo que hemos conseguido en Peugeot es que, a pesar de ser un dos ruedas motrices, resulte bastante polivalente. En un tramo de rally no se pierde tanto como perdían habitualmente los buggies. Ese ha sido el objetivo a la hora de trabajar en el coche", afirmó.

En una entrevista facilitada por su equipo a pocos días de que arranque la prueba, Sainz explicó que Peugeot "ha hecho un gran trabajo" y que "se han mejorado todas las cosas que eran susceptibles de ser mejoradas, para hacer un coche más completo, robusto, competitivo y fiable".

"El coche es una evolución del modelo del año pasado, con mejoras en la fiabilidad y en las suspensiones. También hemos trabajado en recuperar lo más posible la pérdida de potencia por la penalización que el reglamento nos impone, de correr con una brida 1 milímetro más pequeña".

Sainz dijo estar "muy animado, como siempre a estas alturas antes de la carrera", y recordó que tras los problemas del año pasado el equipo se puso "manos a la obra para trabajar en esa fiabilidad, que es uno de los puntos fundamentales y de los que te llevan al éxito".

"El año pasado me encontré bastante cómodo y si no hubiéramos perdido 14 minutos en la segunda etapa, habríamos sido líderes desde el minuto uno hasta la retirada. Fuimos muy rápidos, y eso me anima a seguir. Cuando acabe esta edición analizaremos cómo ha sido, si hemos sido rápidos, si me he divertido, me he cansado...", señaló.

Preguntado sobre la dureza que espera en la edición de este año, tal y como ha asegurado el director deportivo del rally, Marc Coma. Sainz aseguró que respeta "el Dakar, la altitud y la parte física de esta prueba". "Uno de los atractivos de esta carrera es que te lleva al límite en lo físico y en lo psíquico, pone a prueba al coche y a los pilotos, añadió.

Tras admitir que su hijo Carlos Sainz Jr, piloto de Fórmula Uno, "disfruta" al verle disfrutar a él en el Dakar, el madrileño comentó que los participantes en éste solo tienen "pinceladas del recorrido" y que incluso "después de verlo, a veces cuesta imaginarse cómo de difícil será la etapa".

"Lo único que sabemos es lo que ha dicho Marc. Y los que le conocemos, sabemos que será verdad, porque él va a querer poner su sello en esta edición del Dakar. Yo me he preparado para lo peor, porque estoy convencido de que Marc ha querido hacer un Dakar duro", concluyó.