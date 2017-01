Esteve: "Va a ser un Dakar de muchos contrastes"

31/12/2016 - 21:44

El piloto español Isidre Esteve aseguró que el Rally Dakar que comenzará el próximo 2 de enero "va a ser de muchos contrastes", pero aseguró que "el planteamiento de carrera es atractivo", al que acudirá ocho años después de hacerlo por última vez a los mandos de un Mitsubishi T1.

"Va a ser un Dakar de muchos contrastes. Creo que la altura en Bolivia no es algo que sea muy agradable para todos. El hecho de estar seis días a más de 4.000 metros es una dificultad, no sólo para los pilotos, sino para las 3.000 personas que forman parte de ese Dakar. Yo creo que va a ser un Dakar más complicado que difícil", declaró Isidre Esteve en una entrevista concedida a Europa Press.

Por otro lado, recalcó que "el planteamiento de carrera es atractivo". "Me gusta el Dakar en sí. Creo que Marc Coma ha dibujado un Dakar que va a ser más complicado y esto va a hacer que el ritmo de carrera baje. Por lo tanto, va a cobrar más importancia el hecho de hacer las cosas mejor o con un ritmo que se adapte más a lo que es la ejecución de la navegación", prosiguió el catalán.

Esteve, que conducirá un Mitsubishi T1, recalcó que desde el 2009 a la actualidad "han cambiado diferentes aspectos". "Tenemos mucha más experiencia con la lesión de 2009. En 2009, hacía un año y medio que me había lesionado y no sabía muchas de las cosas que sé ahora respecto al cuidado de mi cuerpo", subrayó.

"Cuando me ofrecieron ir al Dakar del 2009, sin pensarlo dos veces, dije que sí al fin del mundo y la verdad es que en lo deportivo funcionó bien. Terminamos la carrera bien, pero mis úlceras por presión me hicieron replantearme si el Dakar es algo que debía de continuar teniendo en mente o no", añadió.

Además, recalcó la importancia del 'cojín inteligente'. "Desde el 2009 a fecha de hoy, hemos trabajado muchísimo con el tema del 'cojín inteligente' que es por lo que puedo volver a competir con el desarrollo de este cojín. A nivel de nuestra fundación - Fundación Isidre Esteve- hemos trabajado muchísimo en ese sentido. Tenemos horas de coche tanto en carrera en Portugal, como en España o en el 'test' de Marruecos. Nosotros lo hemos preparado todo muchísimo mejor", confesó.

El piloto español también señaló "la importancia de los sponsors". "Los sponsors lo hacen posible. Tú puedes tener mucha ilusión y todo lo que quieras, pero al final alguien tiene que soportar el coste de todo este proyecto y ahí entran los patrocinadores. Sin ellos, sería imposible. Si luego puedes encontrar sinergias con la marca y con tu actividad y con tu forma de ser y esto poder ayudar a ambos, pues es genial. Hay que encontrar esas sinergias entre el patrocinado, el piloto y el equipo", recalcó.

En este sentido, puntualizó que para disputar el Dakar "hay que haber preparado todo lo mejor posible". "Hay que saber dónde vas. Haber planteado todo. Yo creo que si tienes la oportunidad de poder tener el tiempo para planificar bien todo lo que vas a hacer, pues tienes más posibilidades de terminar la carrera. Las prisas no son buenas para nadie en este sentido. Yo creo que tienes que contar con una buena mecánica, un buen equipo humano y que todo esto que esté lo mejor coordenado posible", confesó.

Por otra parte, Esteve destacó que su copiloto Txema Villalobos "juega un papel muy importante". "Hay una relación personal fantástica, llevamos cinco años juntos. Al final, cuando tu coche tiene un pinchazo o un problema mecánico o lo que sea, él tiene que bajar y ocuparse de eso. Yo al final, sólo puedo darle ánimos y decirle: 'Tranquilo Txema, que vamos a recuperar el tiempo en la pista'. Su papel es muy importante en este proyecto", apuntó.

Además, Esteve dijo que "la representación española en el rally Dakar es ganadora". "La afición española tiene que estar muy contenta y satisfecha de la representación que tiene. Hay dos pilotos como Carlos Sainz y Joan 'Nani' Roma en coches que van a optar a la victoria en coches", declaró.

"En motos está Joan Barreda, que creo que de los españoles es el que más opciones tiene para luchar por estar ahí. Luego hay representación en camiones, quizás no para ganar el Dakar, pero sí para hacer puestos de cabeza. Hay representación en los 'buggys'. Yo creo que hay muchos pilotos españoles con opciones de hacer grandes resultados", concluyó.