Despres: "Si me hubiesen dicho que iba a ganar no lo habría creído"

Tupiza , 5 ene (EFE).- El piloto francés Cyril Despres (Peugeot), que se impuso este jueves en la cuarta etapa del Dakar en autos, dijo que si le hubiesen dicho que iba a ganar no lo habría creído "por nada del mundo".

"Si me hubiesen dicho que iba a ganar una etapa en mi tercer Dakar no me lo habría creído por nada del mundo. Sobre todo porque hemos estado a la altura de Carlos (Sainz), y mira que él imprime un ritmo tremendo", consideró Despres.

"Tampoco ha sido un día perfecto, porque hemos hecho una tontería de nada en el kilómetro 60 que nos ha hecho perder dos o tres minutos, pero ha sido una etapa de las auténticas del Dakar, con trampas por todas partes", agregó.

El francés dijo que la clave de su victoria fue "cometer menos errores que el resto". en un recorrido muy complicado.

Despres alcanzó el liderato en la clasificación general al ganar la etapa de hoy con un tiempo de 4:22:55 horas, seguido por el finlandés Mikko Hirvonen (Mini), a 10:51 minutos, y el español Nani Roma (Toyota) a 12:51.