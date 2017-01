Prigioni, tras su último partido como profesional: "Queda muy poquito"

Fuenlabrada (Madrid), 9 ene (EFE).- El base argentino Pablo Prigioni, que anunció este lunes su retirada del baloncesto profesional en el Baskonia, anticipó tras la victoria de su equipo en Fuenlabrada este domingo que a su carrera le quedaba "muy poquito".

"Queda muy poquito, muy poquito", dijo el jugador al ser preguntado sobre si seguiría jugando hasta los 40 años (que cumple en mayo) tras la victoria del conjunto vitoriano en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada por 69-77, en un partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa.

El base de Río Tercero no tuvo su mejor partido en su reencuentro con la cancha en la que debutó en el baloncesto europeo, en 1999 con el Jabones Pardo Fuenlabrada procedente del Obras Sanitarias de Buenos Aires, el que sería a la postre su último encuentro.

"A Fuenlabrada he regresado muchas veces, estoy contento por la victoria que logró el equipo. A mí me falta muchísimo, estoy muy fuera de forma todavía, tengo mucho camino por recorrer, y mientras el equipo gane estoy contento", declaró Prigioni después de disputar 7:34 minutos en los que no anotó, capturó un rebote, dio una asistencia y perdió cuatro balones.

"Varios jugadores como Adam (Hanga, máximo anotador del partido con 21 puntos) fueron sosteniendo al equipo. Otros estuvimos bastante desacertados", reconoció el jugador argentino, que hoy anunció su despedida de las canchas.

Con esos siete minutos y medio Prigioni se convirtió en el tercer jugador con más partidos de la historia del Baskonia, con 284 encuentros, solo por detrás de Sergi Vidal (331) y Pablo Laso (369); y el cuarto en minutos disputados (7.128), adelantando a Ramón Rivas y por detrás de su compatriota Luis Scola (7.800), Alberto Ortega (7.907) y Pablo Laso (11.589).