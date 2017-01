Laso: "El Maccabi es de los equipos de más talento de toda la competición"

Madrid, 12 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en calificar al Maccabi como "uno de los equipos de más talento de toda la competición" y se lamentó de la ausencia de Jeffery Taylor por un virus que le ha dejado "muy debilitado".

El Madrid afrontará el partido contra el sempiterno campeón israelí con cinco días de descanso, rara avis para lo que están acostumbrados.

"En los partidos estás gastando siempre y necesitas días entre medio para cargar pilas, poder recuperar físicamente, poder descansar y poder entrenar. En este sentido esta semana nos ha venido bien, aunque el único problema que tengo es que Taylor ha cogido un virus, ha perdido mucho peso y no está bien. Pero el resto está en buenas condiciones", dijo Laso.

El técnico madridista no escatimó elogios para el equipo macabeo.

"El Maccabi es un equipo de muchísimo talento. Al principio ves su plantilla y todo el mundo hablaba de un claro aspirante a ganar la Euroliga. Ves sus fichajes, a (Maik) Zirbes, (Quincy) Miller, (Sonny) Weems, Andrew (Goudelock), (DJ) Seeley más lo que ya tenían y hace de ellos un equipo que si no el que más, de los que más talento de toda la competición", aseguró.

"Eso no cambia, independientemente de que no hayan enlazado victorias consecutivas. Son peligrosos en todos los partidos por la calidad individual que tienen. Por eso el hecho de no tener a Jeff que defensivamente nos da mucho, que puede defender diferentes situaciones, es siempre importante, pero al final el equipo es el que tiene que sacar adelante la baja de cualquiera", añadió.

El Maccabi ha tenido problemas y Ainars Bagatskis es el tercer técnico de la presente temporada.

"Empiezas con un entrenador y las cosas comienzan a ir mal, cambias y parece que mejoran pero no lo suficiente y ahora Bagatskis lleva poco tiempo pero se ven cosas diferentes. Lo que no cambia es la calidad de los jugadores. Es un partido para estar muy atento y un partido grande de Europa", reconoció.

Los directores generales de los distintos equipos de la Euroliga han coincidido en nominar al Real Madrid como seguro participante en la Final a cuatro.

"Estoy contento. Que nos metan en la Final a cuatro habla muy bien del equipo y del club. Nos valoran, pero todo eso no vale para nada", subrayó Laso.

Al entrenador vitoriano se le comentó la circunstancia de que los mejores anotadores de la Euroliga son todos 'pequeños'.

"Es una cuestión de espacios. El campo sigue siendo igual que cuando jugaba yo de infantil y hace mucho tiempo de eso. Los físicos han mejorado muchísimo y es normal que un jugador interior tenga más problemas para jugar. Goudelock, Landgford, Teodosic, De Colo, Llull, tiene esa capacidad de crear juego lejos del aro. Y, además, los grandes jugadores altos están ya en la NBA", constató.

La necesidad de no tener altibajos en el partido es una constante para el Real Madrid.

"El Maccabi tiene muchos puntos en las manos de muchos jugadores y si no estas atento te vuelve. En el partido de ida, en el inicio del tercer cuarto nos hicieron un 15 ó 16-0 y no todo fueron errores nuestros. Fallas un tiro, no bajas a defender y se crecen. Es muy importante estar concentrado los 40 minutos", apuntó.

El rendimiento de Dontaye Draper en el puesto de base fue otro de los asuntos que se le pidió analizara.

"Draper está bien. Muchas veces comparar jugadores es malo y parece que tiene que hacer más cosas que las que debe hacer para el equipo. En Navidad ha estado bajo por la enfermedad y pese a eso ha dado cosas al equipo. Estoy tranquilo porque está preocupado por jugar mejor. Y eso siempre es bueno", finalizó Pablo Laso.