Bautista: "Competir con los cinco primeros sería un buen resultado"

12/01/2017 - 15:35

El piloto español de MotoGP Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team) ha señalado este jueves que con la vuelta 'a casa' y tras probar la Ducati GP16 que llevará en su nuevo equipo aspira a poder "competir" con los mejores cinco pilotos del Mundial, lo que sería un buen resultado para él y un reto "difícil" pero "realista".

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Será un año divertido con tanto cambio de piloto. Si podemos sacar el máximo partido a lo que tenemos, por qué no vamos a poder estar ahí luchando. Competir con los cinco primeros sería un buen resultado, lo veo difícil pero puede ser un objetivo realista", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Bautista reconoció que el 2016 fue un año en el que fue "de menos a más" y que este 2017 prevé ser mejor ya de inicio. "La base de 2017 es una moto hecha, no tenemos que evolucionarla, así que será más fácil llegar a un gran premio: podremos centrarnos en la puesta a punto o en el comportamiento de los neumáticos. Creo que el objetivo será llegar más preparado, confío en que los resultados puedan ser mejores", recalcó.

"A 2017 le pido, en el aspecto deportivo, poder disfrutar con la moto y pasarlo bien. Le pido que pueda darlo todo como piloto y aprovechar el máximo de cada circunstancia. No pido resultados porque sé que si puedo exprimir al cien por cien la moto y me puedo divertir, llegarán los resultados", desgranó al respecto.

Y es que está muy satisfecho con la GP16 de Ducati que llevará. "Laprimera vez que me subí a la Ducati GP16 vi que era una moto muy manejable, fácil de llevar, entre comillas, en comparación a las otras MotoGP. Me gusta muchísimo el carácter del motor, va muy suave. La electrónica me gusta mucho. Creo que es una moto que tiene mucho potencial", celebró.

Eso sí, no se atrevió a decir con cuál de las motos que ha tenido se quedaría. "Con la Suzuki aprendí mucho en MotoGP, pero era otro carácter. Creo que la Honda es la que más se parece, pero la Ducati a nivel de chasis es más manejable y menos pesada, me gusta más. Para mí, de todas las que he probado, creo que la Ducati es bastante equilibrada", comentó.

"Necesito hacer más kilómetros. Con los entrenamientos que llevamos vamos aprendiendo cada vez algo nuevo, mejorando, y siempre poniéndonos el límite cada vez más lejos: cuando llegaba y lo pasaba, me marcaba el listón más allá. Todavía no sé dónde tengo que mejorar mucho o dónde he llegado al máximo", reconoció el piloto de Talavera de la Reina.