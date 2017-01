Dujshebaev: "Nunca hay que relajarse porque al final son dos puntos más que valen lo mismo"

15/01/2017 - 17:12

El internacional español de balonmano Álex Dujshebaev señaló que el equipo está "muy contento" con la victoria en los dos primeros encuentros del Mundial que se está disputando en Francia y advirtió de que no se pueden relajar ante Angola, a la que se enfrentan este lunes (20.45 horas/Teledeporte), a pesar de ser a priori una selección "más asequible", ya que son puntos que "valen lo mismo" que los cosechados contra combinados más fuertes.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"La verdad es que el grupo está muy contento. Al final son dos partidos y dos victorias que es lo que queríamos; era nuestro objetivo, y ahora a intentar sacar la tercera con Angola que es un rival, a priori, más asequible pero nunca hay que relajarse porque al final son dos puntos más que valen lo mismo que los del partido de ayer y el de mañana y hay que prepararse bien para sacarlos", señaló en declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El lateral de los 'Hispanos' reconoció que el combinado español realizó una primera parte "muy buena" frente a una selección "de primer nivel" como es Túnez, y en la segunda mitad supieron "mantener la calma" para finalmente "sacar el partido" sin demasiados problemas.

"Túnez es una selección de primer nivel que al final tiene grandes jugadores. En la primera parte, salvo esos cinco últimos minutos, hicimos una parte muy buena pero son un equipo de calidad que en cinco minutos te puede hacer un parcial favorable y cambiar las cosas. Aun así, en la segunda parte conseguimos mantener la calma y sacar el partido poco a poco", indicó.

"La gente no es consciente de lo difícil que es ganar los partidos pero son victorias de nivel y son victorias que no se han apurado hasta el final; son victorias que se han sacado con mérito y con buen trabajo que es como se sacan estos resultados", agregó.

Por último, el cántabro, que milita en el RK Vardar macedonio, aseguró que todavía no ha jugado al "máximo nivel" pero su objetivo es entrar "en la dinámica", ya que lo importante es ir de menos a más y "cómo se acaba".

"Está claro que todavía no he rendido a mi máximo nivel, pero poco a poco hay que ir entrando en el grupo y en la dinámica porque no es cómo se empieza, sino cómo se acaba", subrayó.