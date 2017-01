Bartzokas: "El adiós de Dorsey es una decisión de club"

Barcelona, 18 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha asegurado este miércoles que el adiós del pívot estadounidense Joey Dorsey "es una decisión de club" y ha subrayado que todos los empleados de la entidad han trabajado para que el jugador estuviera al mejor nivel posible.

En la previa del crucial encuentro de Euroliga que el equipo azulgrana disputará mañana (21.00 horas) en el Palau Blaugrana ante el Anadolu Efes, el técnico griego ha tenido que hacer frente a las preguntas sobre el despido de Dorsey anunciado esta misma mañana.

El Barcelona ha hecho oficial el adiós del jugador de Baltimore, después de que este publicara un mensaje en la red social Instagram en el que ponía en duda el trabajo de los servicios médicos del club azulgrana.

"No es importante mi opinión porque es una decisión de club. No voy a hacer un comentario. El jugador sabe lo que ha pasado. No me corresponde opinar sobre ello, porque es una opinión del club", ha respondido Bartzokas en la primera pregunta sobre el despido.

No obstante, a medida que avanzaba la rueda de prensa, ha ido dando más detalles sobre el caso y ha opinado sobre la situación del jugador, haciendo referencia a su pasado más reciente.

"Hay que saber la historia de Joey Dorsey y su trayectoria. En los equipos en los que ha estado, ya sea por una decisión de club o propia, siempre ha dejado los equipos a mitad de temporada por alguna razón. Ya pasó en Olympiacos, Baskonia y Galatasaray", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que el jugador estadounidense "dio mucho al equipo con su defensa el año pasado" y que este curso, después de recuperarse de una lesión en el tobillo, estuvo esperándole para que aportara lo que quería de él. "Lo cierto es que no jugó como yo esperaba, pero no ha sido el único jugador", ha aseverado.

En cualquier caso, ha puntualizado Bartzokas, sobre la crítica del jugador a los servicios médicos del club, que todos los empleados del Barça intentaron ayudar a Dorsey para que "jugara de la mejor manera posible".

Tras las críticas de Dorsey, pocos días después, la entidad anunció el fichaje del pívot Vitor Faverani, que debutará mañana ante el Anadolu Efes.

"Quien me conozca sabe que durante la temporada no me gusta fichar y cortar jugadores, pero este curso es muy extraño por las lesiones que hemos padecido", ha agregado.

Tras el adiós de Dorsey, el Barcelona solo cuenta en su plantilla con dos pivotes puros -Tomic y Faverani-, además del lesionado de larga duración Shane Lawal, de quien Bartzokas duda mucho que pueda incorporarse a la disciplina de su equipo en lo que queda de curso.

A pesar de esta situación, el preparador azulgrana ha negado que el club esté rastreando el mercado para reforzar la pintura: "Faverani es un jugador con pasaporte y abre una posición para un jugador americano, pero no estamos mirando ningún jugador en el mercado".

Por último, sobre el partido de mañana ante Anadolu Efes, Bartzokas no ha escondido que se trata de un encuentro "crucial" para conseguir el objetivo de entrar entre los ocho primeros de la Euroliga.

"Necesitamos ganar, jugar bien, jugar mejor que los últimos partidos y necesitamos consistencia en cada cuarto. Estamos jugando fuerte para encontrar esta consistencia", ha zanjado.