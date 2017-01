El equipo Movistar Yamaha presenta su cuarto proyecto exhibiendo buena sintonía entre Rossi y Viñales

19/01/2017 - 12:45

El equipo Movistar Yamaha GP ha arrancado oficialmente su cuarta temporada con la presentación celebrada este jueves en la sede de Telefónica en Madrid, donde el veterano Valentino Rossi y el novato Maverick Viñales, que se estrena en sustitución de su compatriota Jorge Lorenzo, han querido exhibir buena sintonía en este inicio de convivencia.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Se presentó con un color azul más oscuro que en anteriores temporadas y línea renovada la Yamaha YZR-M1, que Rossi y Viñales probarán en los entrenamientos de Malasia (30 enero), Australia (15 febrero) y Catar (10 marzo), previos al Mundial de MotoGP que arrancará el 24 de marzo en Losail con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catar. Además, también se presentó el nuevo logo del equipo, con preeminencia de la característica 'M' verde de Movistar.

La alianza entre Yamaha y Movistar se inició en 2014 y, durante el trienio completado, ha sumado éxitos importantes como el título mundial de Lorenzo en 2015 o dos Mundiales de Constructores. En este nuevo proyecto cambiará por primera vez el dúo de pilotos, ya que sigue Rossi, pero ya no está el piloto balear, que decidió marcharse a Ducati cansado de la convivencia con el italiano y en busca de nuevos retos.

"Me siento muy bien en mi nueva familia Yamaha", dijo Viñales en sus primeras palabras con el equipo, que acometió su fichaje tras comprobar su gran rendimiento a bordo de la Suzuki. "En mis primeras pruebas con la Yamaha, me sorprendió lo rápido que pude rodar desde el principio. Mi última temporada fue muy buena y ahora quiero seguir mejorando. Sé que será difícil, pero me esforzaré al máximo", prometió el catalán.

Antes de que los dos pilotos salieran a escena para descubrir sus nuevas motos, Yamaha proyectó un vídeo en el que ambos conversan amigablemente, seguramente intentando mostrar su buen entendimiento en este inicio de convivencia, después de los agrios momentos que llegaron a protagonizar Rossi y Lorenzo durante su cohabitación.

"Empiezo el año igual que siempre, con normalidad. Siempre intentando mejorar la preparación, pero de la misma manera. Todo principio de temporada es emocionante. Maverick es un gran piloto que me ha sorprendido y creo que podemos hacer un gran trabajo conjunto para mejorar la moto", señaló Rossi, en línea con todas las buenas palabras de este arranque de proyecto y reconociendo que ve a su nuevo compañero como "un aspirante real" al título.

Por su parte, el director general de Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, resaltó que "igual que todos los años el objetivo es conseguir lo máximo". "Hemos conseguido resultados excepcionales en estos tres años y lo más importante es el funcionamiento del equipo. Energía, colaboración, cooperación. Este año tenemos un equipo fantástico y el objetivo es ganar los dos títulos mundiales. Daremos el máximo para lograrlo", prometió, añadiendo que "es bueno tener sangre fresca en el equipo", en referencia a Viñales.

A la presentación también acudieron el director general el director general de Motorsports de Yamaha Motor Company, Kouichi Tsuji, y el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, quien mostró plena confianza en el equipo y destacó que "Yamaha representa exigencia, disciplina y ganas de ganar".

"Esta es la cuarta temporada en la que Movistar y Yamaha colaboran para sacar adelante un proyecto ganador en la disputada categoría reina del motociclismo. Haciendo balance de lo logrado hasta ahora, la próxima temporada se espera que sea más apasionante, si cabe, para todos los aficionados de este deporte", vaticinó Gilpérez.