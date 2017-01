Decathlon lanza una campaña para concienciar sobre la importancia de la seguridad en el deporte

19/01/2017 - 13:22

La empresa Decathlon ha lanzado una campaña, del 20 de enero al 2 de febrero, para concienciar a sus clientes sobre la importancia de practicar cualquier actividad física de manera segura, según informa en un comunicado.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Su primer compromiso a la hora de concebir un producto es crear un valor añadido en materia de seguridad, y por ello lleva a cabo numerosas pruebas llevando al límite la resistencia de los materiales para obtener así equipos técnicos y seguros.

"El uso de elementos de seguridad a la hora de realizar actividad física es fundamental, no solo para evitar posibles accidentes, sino también para darnos ese plus de confianza que necesitamos, bien porque no nos atrevemos a practicar determinados deportes por el riesgo que conllevan, o bien porque desconocemos la forma segura de hacerlo", señala la nota.

Además, Decathlon lanzará mensajes vinculados con la seguridad deportiva en sus redes sociales para concienciar de la importancia de esta práctica a través de la etiqueta #DeporteConSeguridad, y en el sitio http://seguridad.decathlon.es/.

Con la llegada del invierno y los deportes de nieve como el esquí y el snowboard, el casco es el elemento de seguridad básico que se debe incorporar en el equipamiento para realizar la actividad, ya que este producto reduce la gravedad de las lesiones provocadas por un golpe.