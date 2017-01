Beitia: "Tengo una cuenta pendiente con la pista de Londres"

Madrid, 21 ene (EFE).- Ruth Beitia, campeona olímpica y europea de salto de altura, calificó de "irrepetible" el año 2016 pero ya mira hacia la temporada presente, en la que su principal objetivo serán los Mundiales de Londres, una pista con la que tiene "una cuenta pendiente".

La atleta cántabra aludía a la medalla que se le escapó en los Juegos de Londres 2012, cuando ya acariciaba el podio olímpico.

"Es una pista muy especial para mí. En 2012 me quitó el sueño que acariciaba, pero también hizo que mi corazón latiera con fuerza para estar en Río. Tengo una cuenta pendiente con esa pista", afirmó minutos antes de la Gala de la Federación Española de atletismo, en la que recibirá, por quinto año consecutivo, el trofeo a la mejor atleta española del año.

Para Beitia, el 2016 ha sido un año "irrepetible", porque en él pudo ver cumplido "el sueño que tenía desde los once añitos", la medalla olímpica. "Nunca pensé que pudiera ser de oro", confesó.

"Como soy la carroza del grupo, puedo decir que no ha sido el mejor año del atletismo español, porque los ha habido mejores, pero ha sido muy positivo porque llevábamos unas temporadas en las que se nos exigía mucho en los medios y a veces los resultados no salían. Ha sido un resurgir increíble a nivel de resultados", explicó.

La marchadora Beatriz Pascual, finalista en Río 2016 y una de las tres nominadas a mejor atleta española del año -la otra es la discóbola Sabina Asenjo, ausente-, aseguró que había "disfrutado mucho" de la temporada pasada.

"Venía de un año perdido por una operación de rodilla, así que he disfrutado mucho, cada vez más. Todo me fue genial, mejorando poco a poco hasta que llegué a ser finalista en los Juegos. Este año quiero seguir disfrutando, entrenar bien, no tener problemas porque si es así, poco a poco vendrá lo demás", comentó.