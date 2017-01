Fernández: "Ha sido el primer programa corto que hago limpio esta temporada"

Redacción deportes, 27 en (EFE).- El español Javier Fernández, que dio un gran paso para lograr su quinto título continental en los Europeos de Ostrava (República Checa), declaró que el de este viernes ha sido el primer programa corto que hace limpio esta temporada.

Javier Fernández fue el mejor en el programa corto al sumar un total de 104,25.

"Toda vía queda la mitad del campeonato: el programa largo, que es mucho más duro y con elementos más complicados. Espero que pueda patinar bien y pueda revalidar otra vez este título", dijo a LaLiga4Sports.

"Ha sido el primer programa corto que hago limpio esta temporada. Es un programa con mucho potencial y hasta esta competición no he podido demostrarlo. Ha sido importante haberlo practicado bien ya que estamos a dos meses del campeonato del mundo", explicó.

"Me he encontrado muy bien. Ya he estado sintiéndome bien en los entrenamientos previos. Los espectadores han disfrutado tanto como yo. Cuando patinas bien es una sensación que no puedes explicar", agregó el madrileño, doble campeón mundial.

Este viernes, Fernández mejoró en diez puntos la presentación del ruso Maxim Kovtun -quien se situó en la segunda posición con una puntuación de 94.53-, y accedió a la final de este sábado, donde tendrá que ejecutar el ejercicio libre como indiscutible favorito.