Bolt descarta alargar su carrera y competir en los Juegos de la Commonwealth de 2018

2/02/2017 - 12:06

El atleta jamaicano Usain Bolt insiste en poner fin a su carrera deportiva con la disputa de los Mundiales de este verano en Londres y descartó competir en los Juegos de la Commonwealth del año que viene en Gold Coast (Australia).

MELBOURNE, 2 (Reuters/EP)

"He pensado en ello, pero es algo que no pasará porque para venir aquí la próxima temporada tengo que entrenar tan duro como necesito para llegar al nivel necesario para ganar y no va a suceder", señaló Bolt a periodistas en Melbourne, donde competirá como parte del equipo 'All Stars' en las Nitro Athletics contra formaciones representando a Inglaterra, China, Nueva Zelanda y Japón.

El ocho veces campeón olímpico, que participará en el relevo 4x100 junto a sus compatriotas Asafa Powell y Michael Frater, consideró esta nueva competición por equipos como "algo diferente". "Personalmente, creo es una gran idea y por eso es por lo que forma parte de ella", aseguró sobre un evento que tendrá dos citas más los días 9 y 11 de febrero.