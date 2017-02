Carolina Marín: "El objetivo a corto plazo es el All England"

2/02/2017 - 17:49

La jugadora española de bádminton Carolina Marín aseguró este jueves que ya está volviendo a "entrenar al 100 por 100" y que está realizando una preparación "similar" a la que hizo para ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para llegar "al máximo" a una cita que tiene marcada en 'rojo' como el All England.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Jugar en la India ha sido una experiencia muy buena y positiva, he vuelto cargada de fuerza y estoy volviendo a entrenar al 100 por 100 porque tuve una mala racha después de los Juegos porque tuve que parar por una lesión en el sacro y aunque no estoy recuperada al 100 por 100 al menos me está permitiendo seguir entrenando", señaló Marín ante los medios tras presentarse su acuerdo de patrocinio con 'LaLiga4Sports'.

La onubense está "con muchas ganas de volver a competir" y dejó claro que tiene en mete "un objetivo a corto plazo" que en All England de principios de marzo. "Estoy haciendo un muy buen trabajo de preparación, incluso similar al de los Juegos para llegar allí al máximo", subrayó.

La campeona olímpica no ve "para nada complicado" estar a su máximo nivel en esta prestigiosa cita. "Me estoy encontrando con muy buenas sensaciones en los entrenamientos y estoy muy contenta por cómo lo estoy preparando", remarcó.

Por otro lado, se mostró "agradecida" a la Chirigota de Villarrasa por elegirla como una de las figuras de la murga para el concurso de agrupaciones del Carnaval Colombino. "Me quedé alucinada, la que me imita lo ha hecho genial y les he dado la enhorabuena. Seguramente volverán a ganar como los dos últimos años, voy a estar muy atenta", expresó con una sonrisa.

Para Marín, todo lo que le está pasando tras el oro en Río de Janeiro "era algo impensable" y le llena de "orgullo" porque representa que "tanto sacrificio en los entrenamientos está teniendo su recompensa".

Sobre el acuerdo con 'LaLiga4Sports', reconoció que los deportes minoritarios se han "quejado" del fútbol porque "acaparaba mucho tiempo en la televisión", pero celebró que "desde hace tiempo" deben "valorar y agradecer todo el apoyo porque están apostando mucho por el deporte minoritario".

La andaluza es la nueva imagen junto al patinador madrileño Javier Fernández, pentacampeón de Europa y doble campeón mundial en la modalidad de artístico. "Tenemos una relación muy especial porque íbamos juntos a clase en la Blume. Ojalá que la próxima vez que tengamos más tiempo compartamos un momento juntos en una comida o una cena porque tenemos muchas cosas que contarnos", afirmó.