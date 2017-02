Fuenlabrada, a por los cuartos y un doble reto en Gran Canaria

Madrid, 7 feb (EFE).- El Montakit Fuenlabrada buscará este miércoles en Gran Canaria (20.00 horas locales, 21.00 en la península) el pase a los cuartos de final de la Eurocopa ante el Herbalife, con un doble reto: superar una nueva fase en esta competición y lograr su primera victoria como visitante.

Los madrileños, terceros en el Grupo E del 'Top 16' de la Eurocopa con dos victorias y tres derrotas, justo por detrás del Gran Canaria con balance 3-2, pasarán a cuartos de final como segundos de grupo solo si ganan mañana en el Gran Canaria Arena, mientras que si caen será el Herbalife quien acompañe al Lokomotiv Kuban ruso en la siguiente fase de la competición.

Es, por tanto, un partido a vida o muerte para un Fuenlabrada que hasta ahora no ha sumado la victoria en ninguno de sus desplazamientos a cancha ajena en la presente Eurocopa, en la que ha pasado la fase de grupos y se ha posicionado con opciones de superar el Top16 gracias a su fortaleza como local, ya que en el Fernando Martín solo ha perdido un partido, contra el Lokomotiv Kuban.

Para asegurar los cuartos, Fuenlabrada tendrá que estrenarse con una victoria a domicilio, en un escenario en el que ya cayó en octubre en partido de la Liga Endesa por 51 puntos (111-60).

Bien es cierto que en aquel momento el Fuenlabrada tuvo un arranque de temporada complicado, en el que tardó en ganar en la competición doméstica, como señaló en una entrevista con EFE el ala-pívot estadounidense Ian O'Leary, actual jugador del Montakit con pasado en el Herbalife.

"Sí, se nos ha dado mal, es verdad. No sé si es por el viaje o por qué, pero eso pasó al principio de temporada. Ahora no somos el mismo equipo que éramos entonces; somos otro equipo, estamos mucho mejor y vamos a pelear", afirmó el americano, que situó la clave del partido en la defensa.

"Seguro que la clave va a ser nuestra defensa. Tenemos tiradores, tenemos gente que puede anotar muchas veces, pero si no defendemos, contra un equipazo como 'Granca' no tendremos opciones. En su casa, con su afición, los árbitros.. Es súper difícil. Tenemos que estar muy fuertes y muy concentrados", añadió.

Tanto es así, que el Fuenlabrada solo ha ganado en cinco de sus 19 visitas en la Liga Endesa al Gran Canaria, y en el Gran Canaria Arena aún no se ha llevado la victoria, ya que su último triunfo data de diciembre del año 2009 (70-77).

No obstante, en Fuenlabrada el conjunto madrileño se llevó la victoria en la ida europea del pasado 10 de enero (85-75), en un partido en el que supo remontar un mal segundo cuarto.

El conjunto que dirige José Ramón 'Jota' Cuspinera podrá contar con todos sus jugadores, a excepción del escolta Álex Llorca, lo que supone tener a su servicio al croata Marko Popovic, que sabe lo que es ganar esta competición dos veces y está a 15 puntos de superar el registro de mayor anotador de la historia de la competición que tiene del estadounidense Mite Chatman.

"Lo más importante es que estamos luchando por los cuartos de final y si ganamos en Gran Canaria pasaremos. No cambiaría el récord por una gran victoria como esa si me lo preguntaran. Me gustaría ganar el partido y batir el récord en cuartos de final", aseguró Popovic en declaraciones a la web de la Eurocopa.