Laso: "Ganar en Kazán no acercaría mucho al objetivo de entrar en playoffs"

Madrid, 8 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció que ganar al Unics en Kazán, les "acercaría mucho al objetivo de entrar entre los ocho primeros" en la Euroliga, en un partido en el que tanto Rudy Fernández como Trey Thompkins serán baja.

"Rudy no viaja, está bien, pero tiene una lesión muscular y debemos tener un poco de cuidado y sería absurdo forzarle sin estar al cien por cien. Está entrando poco a poco en el equipo y todavía no está para jugar. Lo de Thompkins nos trastoca un poco. El martes cogió algún virus y no pudo entrenar y hoy ha venido solo a recoger medicinas. Los doce restantes están para jugar", informó Laso.

El viaje a Kazán, casi siete horas de avión, es el más largo de la Euroliga.

"Sabíamos que teníamos en febrero un mes muy cargado de viajes y éste es uno de los más largos de la Euroliga, pero lo teníamos planeado. Hemos tenido el tiempo justo para preparar el partido, el domingo tenemos al Unicaja en Málaga y la semana que viene, la Copa del Rey. Vamos a intentar que el largo viaje nos afecte lo menos posible", dijo el técnico.

El Madrid lleva diez partidos seguidos sin conocer la derrota, pero no es algo en lo que piense Pablo Laso.

"No pienso en la racha, solo en el partido. Una victoria en Kazán nos acercaría mucho al objetivo de entrar entre los ocho primeros, en una competición que está siendo muy igualada y en la que está carísimo entrar ahí. Luego intentaremos buscar ser de los cuatro primeros. Pero primero queremos asegurar los ocho y ganar en Kazán nos acercaría mucho", subrayó.

Primeros en la Euroliga y en la Liga Endesa, el Real Madrid está en la mejor de las disposiciones a esta altura de la temporada.

"Hoy no se termina ni la Euroliga ni la Liga Regular. Obviamente clasificatoriamente estamos bien, somos primeros en las dos competiciones y eso significa que estamos haciendo las cosas bien, pero siempre digo que lo más importante es seguir creciendo como equipo", observó Laso.

El Unics Kazán, por el contrario, no parece estar en su mejor momento, lo que Laso atribuye a una racha de lesiones.

"No creo que está en mala racha, sino que como todos han tenido problemas de lesiones. Ha estado (Quino) Colom parado un tiempo, tuvieron a Coty Clarke parado, hay jugadores que entrar y salen... Cuando estas hablando de una competición tan exigente lo difícil es mantenerte sano durante toda la temporada. Ellos están sufriendo eso. Colom no jugó el jueves contra Olympiacos, pero ya jugó muchos minutos el domingo. Las lesiones afectan y luego la reentrada en el equipo no es fácil", comentó.

Al analizar al rival, el técnico madridista destaca a "Keith Langford que es muy anotador, muy versátil, que puede jugar poste bajo, bloqueo y continuación, que tira de fuera, que penetra, por eso es el máximo anotador de la Euroliga".

"Quino es otro jugador que les genera muchas ventajas juega muy bien el bloqueo y continuación, pasa muy bien, y luego está la solidez de (Artsiom) Parakhouski y (Marko) Banic en el poste bajo. Esto les hace ser un equipo sólido y difícil de ganar. Se mantienen en los partidos, van buscando sus mejores opciones y sabemos que ganar allí nunca es fácil", manifestó.

"Todos los partidos tienen algo de trampa. Es un viaje largo, es verdad, pero no es algo de lo que nos podamos quejar. Todos tenemos que jugar allí y llegamos en un buen momento de confianza", finalizó Pablo Laso.