Vallnord Arcalís, escenario del primer podio de Aymar Navarro en el Freeride World Tour

9/02/2017 - 21:25

El rider español Aymar Navarro finalizó tercero este jueves en la prueba inaugural del Freeride World Tour que se celebra en la estación de esquí andorrana de Vallnord-Ordino Arcalís, donde impuso su ley el estadounidense Drew Tabke.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El americano, un fijo en el FWT desde 2013, se hizo con la victoria en categoría masculina con 95 puntos y volvió a ganar cuatro años después de su debut cuando se impuso en las pruebas de Revelstoke y Chamonix-Mont Blanc.

El sueco Drew Tudell, de 27 años y ganador el año pasado en Vallnord Arcalís, acabó segundo por delante del protagonista del día, un Aymar Navarro que aprovechó su 'wild card' y de qué manera, acabando en el podio.

"Estaba bastante nervioso. Tenía dos opciones: una ir a ganar y otra más conservadora. Cuando subía por la silla iba a por la conservadora. Pero tenía que llegar arriba y acabar de aclararme. Me he acercado y lo he visto claro", afirmó el español.

"Sabía que era difícil, que sería complicado, pero si salía conseguiría un buen resultado. Y ha salido. Estaba esquiando con mucha confianza, llevo un verano muy bueno. Las competiciones en el Qualyfier no me han salido tan bien, algún día tenía que salir bien. Y ha sido aquí, mejor, imposible", añadió.

Además, Aymar explicó su intento de sorprender a los jueces. "Al ser el último o penúltimo en bajar tenía que buscar algo original, que llamara la atención de los jueces porque al ser wild card tienes que hacer algo más. Estoy muy contento", afirmó.

En chicas, la esquiadora italiana Arianna Tricomi, de 24 años y tercera en la general del FWT 2016, se impuso a la estadounidense Jackie Paaso, ganadora en Valnord Arcalís en 2016, y a la canadiense Kyle Sivell.

En snowboard, el estadounidense Sammy Luebke fue el mejor por delante del austriaco Thomas Feurstein y el también norteamericano Raplh Backstrom, que completaron el podio. Y en mujeres la suiza Anne-Flore Marxer subió a los más alto del podio acompañada de la alemana Nicola Thost, segunda, y de la finlandesa Mikaela Hollsten, tercera.

El rider local Dani Fornell, que participaba como invitado al igual que Aymar Navarro, no tuvo suerte y sufrió una caída en la recepción de un salto en la parte inicial de su descenso que condicionó su resultado.