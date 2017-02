María Bernabéu: "Perder la medalla en los Juegos fue para mí un bache muy gordo"

10/02/2017 - 14:47

La judoca española María Bernabéu no olvida perder la medalla en los Juegos Olímpicos de Río fue un "bache muy gordo", pero tiene claro que de las "dificultades" y los momentos "duros" en el deporte se aprende y por ello ya afronta sus "nuevas metas".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Perder la medalla en los Juegos fue para mí un bache muy gordo. Cuando ves que lo tienes tan cerca, cuando ves a tu alcance una medalla olímpica y la pierdes a tan poco, es algo muy duro", señaló en declaraciones facilitadas por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La salmantina llegó a Río de Janeiro como única opción de medalla de España en judo, en la categoría de -70kg, pero cedió en la pelea por el bronce ante la alemana Laura Vargas-Koch por la técnica de oro. "Tienes que pensar: he estado ahí y he dado el cien por cien. Tengo que estar superorgullosa. He estado ahí y lo puedo hacer mejor", apuntó.

Las "dificultades" y los momentos "duros" en el deporte sirven para aprender que el "esfuerzo" merece la pena. "Hay que sacar lo mejor de cada experiencia, tanto negativa como positiva, seguir adelante y recordar todo lo bueno que nos ha aportado el deporte", aseguró.

La judoca ya prepara junto a su entrenador Carlos Montero en el CAR de Madrid el próximo Campeonato del Mundo de Budapest que se disputará a finales de agosto. "En este centro tenemos todo al alcance, es muy cómodo. Yo he viajado por Europa y por el Mundo y creo que en Madrid tenemos una de las mejores instalaciones", reconoció.

Montero lleva junto a ella diez años y ahora encuentra su motivación en "el reto del día a día". "Tengo bastante fe en Dios y, con la ayuda de mi familia y amigos, y la confianza de mi entrenador afronto mis nuevas metas, pero para ello es importante no ponerse límites", destacó Bernabéu.

La judoca comenzó a practicar judo "obligada" por su madre. "Al principio no me gustaba, pero poco a poco, y casi sin querer, me enganché. Dejó de ser solo un deporte y se convirtió en mi estilo de vida", subrayó.

Bajo el lema de "si una persona trabaja, los resultados acaban llegando", se proclamó subcampeona del mundo en Astaná (Kazajistán) en 2015 y pasó de ser una "promesa" a convertirse en una "realidad".

A sus 28 años de edad compagina el judo con la carrera de Derecho, un trabajo "duro, pero no en vano". "Pero cuando haces dos cosas que te gustan y quieres llegar lejos en ambas, encuentras el tiempo y la motivación suficientes para tirar hacia adelante con ellas", matizó y recordó que "un buen judoca debe llevar fuera del tatami los valores de respeto e integridad que enseña este deporte", aseguró la española.