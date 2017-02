Txikon, en el campo base: "No he abandonado, me siento con fuerza para probar"

Bilbao, 14 feb (EFE).- El montañero vizcaíno Alex Txikon ha bajado al campo base, pero persistirá en su intento de hacer cima en el Everest (8.848 metros) en invierno y sin oxígeno artificial porque se siente "con fuerza para probar de nuevo", según ha comunicado él mismo a su equipo de apoyo.

"No he abandonado. La expedición sigue; vamos a descansar estos próximos días y luego decidiremos los pasos a seguir", ha subrayado Txikon, que ha desmentido así al director de Seven Summit Trek, Mingma Sherpa, quien había asegurado que el montañero abandonaba el intento tras regresar al campo base debido a los fuertes vientos.

En los últimos días, Txikon había llegado hasta el campo 4 (7,896 metros), pero fue descendiendo, primero hasta el 3 y hoy hasta el base, por los fuertes vientos.

Tras comer al llegar hoy al campo base, Txikon ha contactado con Bilbao para confirmar que él no ha abandonado y relatar que ha sufrido una avalancha en la que pensaba que moría.

El montañero ha enviado una larga crónica con el relato de los últimos días, en los que ha explicado que subió hasta el campo 4 animado por un parte que le daba buen tiempo para hoy martes, pero las previsiones fallaron.

Además, ha anunciado que uno de los cinco sherpas que le acompañan, Chhepal, ha sufrido una herida en la cabeza por lo que será evacuado a Katmandú. Los cinco sherpas han usado en la escalada oxígeno artificial, lo que no ha hecho Txikon, y según ha explicado él mismo, le pidieron que bajaran por el frío.

"Chhepal se acerca de nuevo y me dice que nos bajemos; les vuelvo a pedir por favor, que no vamos a hacer ninguna locura y que el viento va a parar; les digo, seguidme", narra hoy Txikon.

Cuando al llegar ayer al campo 4 no pudieron ni montar una tienda entre seis personas, debido al viento, decidió bajar.

"He apretado para llegar aquí arriba y todos han arriesgado sus vidas. Así que hasta que no sale el último no empiezo el descenso. El viento es constante y seguramente su intensidad superará los 80 km. por hora como mínimo. No sé cómo hemos podido superar todos estos momentos. Empezamos a rapelar y vamos todos a una. Noto que perdemos altura, pero no siento ni la nariz, ni las manos, y qué decir de mis pies", describe Txikon.

Tras pasar esta noche en el campo 3, confirman que el parte ha cambiado y deciden bajar al base, pero en el camino una avalancha arrastra al alpinista.

"Algo me golpea, no sé, Alex, ¿qué está pasando? No veo nada. Voy cayendo cada vez más rápido; sé que voy en una avalancha, y sé que me voy a dar una buena hostia. Si no he chapado el mosquetón sé que voy a morir y si va chapado, voy a detenerme después de caer este fraccionamiento que son mínimo de 100 metros", relató.

"Creo que toco la pendiente en estos 100 metros en tres ocasiones. Según voy cayendo a gran velocidad finalmente me detengo en seco; me frena la caída, un tornillo, y no puedo respirar. Me agobio muchísimo", añadió.

"El miedo se apodera de mí ya que va más de un minuto sin que entre aire en mis pulmones. Finalmente, empiezo a respirar. La avalancha empieza a ser de piedras y caen cientos de piedras. Me siento mirando valle abajo, golpeándome cientos de piedras, esperando a la muerte. Estoy muy pillado y no puedo hacer más... Al de casi diez minutos dejan de caer piedras; miro para arriba y joer pienso ¡cómo leches estoy vivo! una entre mil", contó.

Finalmente, llegaron al campo base. "Después de lo sufrido y padecido he de decir que me siento un poco más vivo. El equipo está muy tocado. Nos quedamos sin Chhepal y tan solo quedamos 5, pero me siento con muchísima fuerza de probar suerte de nuevo. Ya veremos qué pasa los siguientes días", concluyó.