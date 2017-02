Pedrosa: "Me encuentro mejor y mañana espero estar en buena forma"

16/02/2017 - 13:11

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) no ha podido dar más de 40 vueltas en la segunda jornada de tests oficiales en Phillip Island debido al malestar y a la fiebre que ha tenido durante la noche y buena parte de la jornada, aunque espera estar "en buena forma" para el último día.

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

"Por la tarde he intentado dar algunas vueltas, empezando lentamente y mejorando poco a poco, aunque sin forzar. De todas formas, ahora me encuentro mejor y mañana espero estar en buena forma para el último día de entrenamientos", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Pedrosa explicó que el miércoles ya empezó a encontrarse mal. "Al final del día de ayer empecé a no encontrarme del todo bien y esta noche he empeorado, porque esta mañana no he podido ni desayunar, tenía dolor de estómago, un poco de fiebre y no tenía fuerza. No he podido comer nada hasta las dos, así que hemos esperado a ver cómo me encontraba", argumentó.