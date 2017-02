Alex Txikon, obligado a trasladarse a Kathmandú por la agencia nepalí contratada

16/02/2017 - 13:31

El alpinista vizcaíno Alex Txikon ha sufrido un nuevo contratiempo en su intento de escalar el Evertest y se ha visto obligado a trasladarse a Katmandú por la agencia nepalí contratada, 'Seven Summit Treck', que decidió desmontar sin su aprobación el campo base dónde estaba alojado.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Pese a todo, el vizcaíno expresó su deseo de no abandonar la expedición al Everest porque está "como una rosa". "No me quiero marchar", apuntó el alpinista después del desalojo en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa, donde señaló que junto a su equipo técnico de cámaras, van a buscar "soluciones desde aquí y desde Bilbao".

El español llegó este pasado domingo al Campo 3 del Everest, situado a 7.400 metros de altura, y el objetivo sigue siendo coronar la cima más alta del mundo en la temporada invernal y sin usar oxígeno artificial.