Mireia Belmonte: "No me gusta opinar, pero Cataluña es España"

No hay ningún país en el mundo con “derecho a decidir”en sus constituciones.



Ni los más democráticos del mundo como Noruega, Finlandia…



Ni aquel cuyas regiones pueden hacer referendos para todo como es Suiza.



Ni los federales como los EEUU...



Ni los 'tradicionalmente' de izquierda como Cuba o Venezuela...



Ni las repúblicas como Francia o mismamente las nuestras.



►CONSTITUCIÓN DE NORUEGA: Art. 1: ‘’El Reino de Noruega es un Estado libre, independiente, indivisible e inalienable”.



►CONSTITUCIÓN DE FINLANDIA Cap. 1. Art 4: “El territorio de Finlandia es indivisible”.



►CONSTITUCIÓN DE SUIZA: Art. 53: ‘’Toda modificación del número de cantones o de su estatus se someterá a la aprobación del electorado y de los cantones afectados, así como al voto del pueblo y de los cantones”



(*Cuando en los años 70, se quiso separar una parte (Jura) de un cantón (Berna), se hicieron varios referéndums; uno a nivel de todo el pueblo de Suiza el 24 de septiembre de 1978. ¡Y era para quedarse dentro de la misma Suiza!)



►EEUU:



→ Año 1861. Abraham Lincoln en su primer discurso inaugural: “Considerando la ley universal y la Constitución, la unión de estos Estados es perpetua“



→ Año 1869: La Corte Suprema de Estados Unidos estableció, en el caso Texas vs. White, que los estados no tienen derecho a la secesión sin el consentimiento de los otros estados.



►CONSTITUCIÓN DE CUBA: Art 9. El Estado mantiene y defiende la integridad y la soberanía de la patria.



►CONSTITUCIÓN DE FRANCIA:



Artículo 1: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social."



Artículo 89 "Ningún procedimiento de revisión [de la constitución] puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio"



►CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA: Título 1º. Artículo 8º. ‘’El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios y por regiones que se constituyan en régimen de autonomía”



● Y así... ¡TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO!... salvo Canadá, cuya constitución no tiene ningún artículo que haga referencia de indivisibilidad y Reino Unido, que fue la reciente unión de estados soberanos y al NO tener constitución escrita, todo lo decide su parlamento.



● Ningún Estado se ha secesionado de otro en cuya constitución sus ciudadanos se declaran como indivisible sin haber provocado una guerra.



● Muchísimos más ejemplos de países indivisibles aquí→ https://docs.google.com/document/d/1TF3hOhSl528EJ9y78Na0WWFhvvpuWzVo-FucTxIyjAk/mobilebasic