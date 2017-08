Samuel Carmona se perderá el Mundial de boxeo por una fractura en la muñeca: "Es un palo durísimo"

El boxeador español Samuel Carmona, cuartofinalista en los últimos Juegos Olímpicos de Río y bronce en el reciente Campeonato de Europa, afirmó este jueves que es "un palo durísimo" perderse el Mundial de Boxeo de Hamburgo por una fractura en la muñeca.

Samuel Carmona no disputará el Mundial de Boxeo de Hamburgo, del 25 de agosto al 2 de septiembre próximos, por "dañarse la mano derecha al lanzar un golpe al mentón del rival", según el comunicado emitido por la Federación Española de Boxeo.

El canario padece una fractura en la base del tercer metacarpiano de la mano derecha y necesita "reposo absoluto", con inmovilización de la muñeca durante un período de cinco o seis semanas, informó la Federación nacional.

El propio Carmona explicó que la lesión se produjo "en un guanteo" que tuvo el lunes, "metiendo un gancho de derecha", lo que le hizo "polvo". Sin embargo, hasta este miércoles no le "diagnosticaron que era una fractura". "Pensábamos que era un dolor que podía pasar, pero luego fue doliendo mucho mas", lamentó.

Para el púgil español perderse el Mundial es "un palo durísimo", ya que será el segundo torneo que se pierde por lesión después del Europeo sub-22, donde era el gran favorito. "No hay mal que por bien no venga. Si esto ha sido es por algo y algo me vendrá mejor", apuntó.

El canario buscará ahora recuperarse "en casa y con los fisios" y volver al mismo nivel. "Después, venir, ponerme fuerte y seguir luchando. He hablado poco con Rafa Lozano. Me ha dicho que no me preocupe, que son cosas que pasan, que hay que seguir en la lucha, que esto es un tropiezo y que hay que seguir fuerte", desveló.

Sin embargo, el seleccionador nacional y Director Técnico, Rafa Lozano, calificó la lesión como un "serio contratiempo", ya que Carmona "era candidato a luchar por las medallas". "Confío plenamente en Gabriel Escobar (52 kg) y José Quiles (56 kg), quienes con un buen cuadro y el mínimo de suerte que se requiere en las grandes competiciones, pueden llegar muy lejos y dar una alegría al boxeo español", sentenció.