Barguil (Team Sunweb): "Ayudaré en lo que pueda y lucharé por una victoria de etapa"

18/08/2017 - 16:31

El ciclista francés Warren Barguil (Team Sunweb) ha asegurado que su principal objetivo en esta edición de la Vuelta a España, que comienza este sábado, es ayudar a su jefe de filas, el holandés Wilco Kelderman, y ha afirmado además que tratará de luchar "por una victoria de etapa", algo que ya logró en 2013.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Estoy pensando dejar algo de tiempo al principio para tener libertad más adelante. Wilco (Kelderman) está aquí para la clasificación general y tendremos una mejor visión de todo después de tres días. Yo le ayudaré en todo lo que pueda y luego lucharé por una victoria de etapa", declaró este viernes.

El galo, que afronta su cuarta Vuelta, reconoció que es una de sus rondas favoritas. "Me gusta La Vuelta, es una carrera donde, generalmente, rindo a un buen nivel y me gusta el ambiente, ya que todo el mundo está más relajado que en el Tour", señaló.

"He podido descansar bien después de la Klasika de San Sebastián. Hice una fiesta para celebrar mis resultados en el Tour de Francia y hacer un reset para volver a empezar con frescura. No he cogido peso, y me he portado bien. Ya desde antes del Tour tenía marcado que correría La Vuelta para alcanzar otro nivel físico y nunca he cambiado de opinión. Las etapas de alta y media montaña se me adaptan bien", prosiguió.

Por otra parte, Barguil espera que el equipo pueda igualar los éxitos del Giro, con victoria final del holandés Tom Dumoulin, y del Tour, con cuatro victorias de etapa y los maillots de la regularidad y la montaña para el australiano Michael Matthews y él mismo. "Es un recorrido bonito, con menos montaña que el año pasado, pero permite a los atacantes jugarse la victoria en varias ocasiones", manifestó.

"Tenemos diferentes opciones entre manos. Lograr todo lo que conseguimos en el Giro y en el Tour sería increíble para el equipo. Aquí tenemos a corredores jóvenes y varios correrán su primera gran vuelta. Es ilusionante", concluyó.